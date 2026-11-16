کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع بیش از ۶ هزار تن انواع کود شیمیایی در شهرستان کرمانشاه همزمان با آغاز فصل کشت پاییزه خبر داد و اظهار کرد: این میزان نهاده طی دو ماه شهریور و مهرماه و با پیگیری کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی با اشاره به ترکیب کودهای توزیع‌شده افزود: از مجموع کودهای تأمین‌شده، ۵ هزار و ۴۳۶ تن به کود اوره، ۳۰۶ تن به کود فسفات و ۳۳۰ تن به کود پتاس اختصاص داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت تأمین نهاده‌های مورد نیاز در فصل کشت پاییزه تصریح کرد: توزیع این کودها با هدف دسترسی کشاورزان به نهاده‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های زراعی انجام شده است.

کریمی ادامه داد: عاملان مجاز توزیع نهاده‌های کشاورزی در سطح شهرستان فعالیت دارند و کشاورزان می‌توانند کودهای مورد نیاز خود را از مراکز خدمات جهاد کشاورزی دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ مرکز خدمات در شهرستان کرمانشاه محل فعالیت عاملان مجاز توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان هستند.