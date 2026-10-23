صفایی: ۳ هزار تن کود شیمیایی میان کشاورزان کرمانشاه توزیع شد

ایرج صفایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۳ هزار تن کود شیمیایی میان کشاورزان استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: طی دو ماه گذشته، ۶ هزار تن کود برای تأمین نیاز کشت پاییزه خریداری شده که تاکنون نیمی از این میزان به کشاورزان تحویل داده شده و انتقال ۳ هزار تن باقی‌مانده هنوز انجام نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در جابه‌جایی محموله‌های باقی‌مانده افزود: انتظار می‌رود پتروشیمی‌ها همکاری بیشتری برای حمل کودهای خریداری‌شده داشته باشند؛ زیرا هزینه این محموله‌ها پرداخت شده و حواله‌های لازم نیز صادر شده است. به گفته وی، انتقال به‌موقع کودها نقش مهمی در دسترسی کشاورزان به نهاده‌های مورد نیاز در فصل کشت دارد.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین بذر گندم نیز تصریح کرد: تاکنون حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن بذر از طریق شبکه تعاون روستایی در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته است تا نیاز آنان برای کشت پاییزه تأمین شود.

صفایی درباره ذخایر کود شیمیایی در انبارهای این شبکه بیان کرد: به دلیل قرار داشتن در فصل کشت، نهاده‌های خریداری‌شده معمولاً مدت زیادی در انبار نمی‌مانند و با سرعت میان کشاورزان توزیع می‌شوند. بر اساس آخرین بررسی‌ها، حدود ۴۰۰ تن کود در انبارها موجود بود که بخشی از آن برای توزیع اختصاص یافت.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت تعاونی‌های روستایی در استان گفت: این تعاونی‌ها در شهرستان‌ها و روستاهای کرمانشاه حضور دارند و در تأمین و توزیع نهاده‌هایی مانند بذر، کود شیمیایی و سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی مشارکت می‌کنند.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه ادامه داد: تعاونی‌های کشاورزی نیز تأمین نهاده‌های دامی را بر عهده دارند و مجموع این مجموعه‌ها، شبکه‌ای گسترده برای پشتیبانی از نیازهای کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی استان ایجاد کرده‌اند.

صفایی درباره چگونگی مشخص‌شدن میزان کود دریافتی هر کشاورز اظهار کرد: تعیین سهمیه کود شیمیایی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و میزان تخصیص‌یافته به هر فرد براساس سطح زیر کشت وی مشخص می‌شود.

وی افزود: کشاورزان برای دریافت سهمیه باید به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند. اطلاعات سطح زیر کشت بسیاری از بهره‌برداران پیش‌تر در سامانه پهنه‌بندی ثبت شده است، اما افرادی که اطلاعات اراضی آن‌ها در سامانه وجود ندارد، می‌توانند با ارائه مدارک مربوط، اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اطلاعات و مشخص‌شدن سطح زیر کشت، سهمیه کود هر کشاورز در سامانه تعیین و حواله مربوط صادر می‌شود. این حواله‌ها به‌صورت برخط در اختیار کارگزاری‌های تعاون روستایی قرار می‌گیرد و کشاورزان با مراجعه به مراکز توزیع می‌توانند کود اختصاص‌یافته به خود را دریافت کنند.

صفایی با اشاره به نقش مجموعه‌های مختلف در تأمین کود شیمیایی عنوان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این زمینه فعالیت دارند و تعاونی‌ها نیز در بسیاری از مناطق استان به‌عنوان کارگزار، توزیع نهاده‌های کشاورزی را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه زمان کشت در مناطق مختلف استان یکسان نیست، افزود: تفاوت شرایط اقلیمی مناطق سردسیر و معتدل در برنامه‌ریزی برای تأمین نهاده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و نیاز کشاورزان از پیش در سامانه‌های مربوط پیش‌بینی می‌شود تا توزیع نهاده‌ها متناسب با تقویم کشت هر منطقه انجام شود و بهره‌برداران در زمان مناسب به بذر و کود مورد نیاز دسترسی داشته باشند.