ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع پنج هزار تن کود شیمیایی اوره توسط تشکل‌های تعاون روستایی در سطح استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: کود از مهم‌ترین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی برای افزایش تولید محصولات است و تأمین به‌موقع آن نقش مؤثری در پشتیبانی از کشاورزان دارد.

وی با اشاره به آغاز کشت پاییزه افزود: تأمین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان از برنامه‌های در دست اجرای شبکه تعاون روستایی استان در این فصل زراعی است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با تشریح میزان خرید کود اوره گفت: از ابتدای شهریورماه تاکنون، هفت هزار تن از این نوع کود توسط شبکه تعاون روستایی استان خریداری شده که پنج هزار تن آن به کشاورزان تحویل داده شده و دو هزار تن باقی‌مانده نیز در حال توزیع است.

صفایی ادامه داد: در راستای سیاست‌های حمایتی تعاون روستایی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، از ابتدای سال جاری تاکنون هشت هزار تن کود شیمیایی از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خریداری و تأمین شده است.

وی اضافه کرد: این میزان کود با مشارکت شرکت‌های تعاونی روستایی و تولید روستایی استان تهیه و در اختیار کشاورزان کرمانشاهی قرار گرفته است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه همچنین از تأمین و توزیع بیش از پنج هزار تن بذر از ابتدای سال جاری خبر داد و تصریح کرد: عوامل شبکه تعاون روستایی با هدف پشتیبانی از تولید و خدمت‌رسانی به کشاورزان، تأمین و توزیع بذر مورد نیاز بهره‌برداران را نیز دنبال کرده‌اند.