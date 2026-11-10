به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جریان ، اظهار کرد: در مجموع بیش از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیازمند تعمیر بودند که عملیات تعمیر بیش از ۱۰۰ هزار واحد به پایان رسیده است. همچنین احداث بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار داشت که بیش از ۵۰ درصد این واحدها تکمیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه تجربه جنگ، با وجود تلخی‌ها و هزینه‌های فراوان، می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای نظام شهرسازی کشور به همراه داشته باشد، بیان کرد: ضروری است از این تجربیات در تدوین و اصلاح نظامات شهرسازی کشور استفاده کنیم. در همین راستا، اقداماتی همچون تدوین سند راهبردی استفاده از فضاهای زیرسطحی در تهران که با پیگیری شهرداری تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسیده است، از جمله دستاوردهای ارزشمند تجربیات پس از جنگ به شمار می‌رود.

الگوی جدید ساخت محلات خوداتکا در کشور ابلاغ شد

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن ادامه داد: بنیاد مسکن در مردادماه امسال، موضوع ایجاد محلات خوداتکا و تاب‌آور مبتنی بر توسعه پایدار را در کشور مطرح و چارچوب اجرایی آن را به ادارات کل استانی ابلاغ کرد تا این محلات بر اساس شش رکن اصلی طراحی و اجرا شوند.

براساس اعلام بنیاد مسکن، وی با اشاره به تشریح ارکان شش‌گانه ایجاد محلات خوداتکا و تاب‌آور، نخستین رکن این الگو را امنیت و استقلال انرژی و آب عنوان کرد و گفت: در این رویکرد، موضوعاتی همچون بازچرخانی آب، استفاده از آب خاکستری و پیش‌بینی ذخایر آب آشامیدنی مورد توجه قرار گرفته است تا محلات در زمان وقوع و پس از سوانح بتوانند بخشی از نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.

هدایت، تاب‌آوری زیرساختی و پایداری محیط‌زیستی را دومین رکن این الگو برشمرد و افزود: تجربه جنگ نشان داد که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در شرایط بحرانی، آسیب‌دیدن زیرساخت‌های حیاتی و قطع آب و برق است. بر همین اساس، استفاده از پنل‌های خورشیدی، سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی و نیروگاه‌های مقیاس کوچک، از جمله سامانه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت، در این محلات پیش‌بینی شده است تا در شرایط جنگ و سایر سوانح، بخشی از انرژی مورد نیاز تأمین شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت فضاهای باز چندعملکردی به‌عنوان سومین رکن این طرح خازنشان کرد: فضاهایی مانند پارک‌ها و مراکز محلی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که در شرایط عادی، کارکردهای متعارف خود را داشته باشند و در زمان وقوع بحران نیز امکان استفاده از آن‌ها برای مدیریت شرایط اضطراری فراهم باشد.