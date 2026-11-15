به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی هدایت، معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن، امروز (یکشنبه، ۲۴ آبان) در جلسه پایش مسکن‌های مسکن، با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن محرومان در کشور، از اجراین واحدها در قالب طرح «مسکن امید» خبر داد و اظهار کرد: بنیاد مسکن در کنار اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن محرومان را در مقیاس ۲۰۰ هزار واحد در اقصی نقاط کشور در دستور کار دارد و این پروژه‌ها با عنوان «مسکن امید» در حال اجراست.

وی افزود: بنیاد مسکن در کنار اجرای این پروژه‌ها، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ را نیز دنبال می‌کند که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد تعمیری از واحدهای آسیب‌دیده در این بخش انجام شده است.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت این بنیاد، گفت: عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مقیاس حدود ۲۲ هزار واحد توسط بنیاد مسکن آغاز شده بود که تاکنون بیش از ۵۰ هزار واحد در قالب پروژه‌های بنیادساز و گروه‌ساز تکمیل شده است.

۳۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دهه فجر افتتاح می‌شود

وی ادامه داد: در دهه فجر امسال، ۱۸ هزار واحد از پروژه‌های بنیادساخت و ۱۵ هزار واحد از پروژه‌های برون ساخت که با مشارکت مردم و کمک بنیاد مسکن اجرا می‌شود، افتتاح خواهد شد.

هدایت یادآور شد: در کنار پیگیری تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن در بخش‌های بنیادساز و گروه‌ساز، تعیین تکلیف پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد نیز در دستور کار قرار دارد. بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها به دلیل کمبود آورده متقاضیان با پیشرفت فیزیکی پایینی مواجه هستند، مقرر شده است این پروژه‌ها با هدف تأمین منافع و رعایت صرفه و صلاح متقاضیان، بر اساس دستورالعملی که اخیراً با استناد به مصوبه شورای مسکن ابلاغ خواهد شد، تعیین تکلیف شوند.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن با تشریح تفاوت الگوی بنیادساز و گروه‌ساز در اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی، اظهار کرد: در پروژه‌های گروه‌ساخت، مردم خودشان عملیات اجرایی را انجام می‌دهند و به همین دلیل، برخی هزینه‌های قانونی و سود پیمانکاری که در اجرای پروژه‌ها وجود دارد، حذف می‌شود و طبیعتاً قیمت تمام‌شده واحدها کاهش پیدا می‌کند.

الگوی گروه‌ساخت هزینه تمام‌شده مسکن حمایتی را کاهش می‌دهد

وی بیان کرد: اگر بتوانیم در بخش زیرساخت‌ها و آماده‌سازی زمین به پروژه‌ها کمک کنیم، همان‌طور که این موضوع در پروژه‌های تحت مدیریت بنیاد مسکن نیز دنبال شده است، الگوی گروه‌ساخت می‌تواند موفق‌تر عمل کند. البته تحقق این موضوع به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها از محل تسهیلات بانکی و همچنین توانایی مردم برای تأمین آورده موردنیاز، علاوه بر تسهیلات، بستگی دارد.

این مقام مسئول تأکید کرد: در صورتی که تسهیلات بانکی بتواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ساخت را پوشش دهد و متقاضیان نیز امکان تأمین آورده موردنیاز خود را داشته باشند، گروه‌ساخت می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در تأمین مسکن حمایتی کشور مطرح شود.

هدایت با اشاره به محدودیت‌های اجرای الگوی گروه‌ساخت در برخی مناطق گفت: در پروژه‌های بنیادساز، در برخی استان‌ها و شهرها به دلیل مشکلات مربوط به تأمین زمین، ناچار هستیم مسکن حمایتی را با تراکم‌های بالاتر اجرا کنیم.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که تعداد واحدها و تراکم پروژه‌ها افزایش پیدا می‌کند، امکان اجرای پروژه‌ها از طریق الگوی گروه‌ساخت و مشارکت مستقیم مردم دشوارتر می‌شود. از این رو، به نظر می‌رسد اگر بتوانیم واحدهای مسکونی را با تراکم کمتر و در مساحت‌های نسبتاً متعادل‌تری احداث کنیم، الگوی گروه‌ساخت می‌تواند عملکرد موفق‌تری در اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی داشته باشد.