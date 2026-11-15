به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیزی، از پلمب یک واحد صنفی کافه به دلیل ایجاد مرکز استعمال و توزیع مواد مخدر در جریان بازدیدهای نظارتی از کافه‌های سطح شهر خبر داد.

وی اظهار کرد: صبح امروز به همراه جمعی از بازرسان تنظیم بازار از تعدادی کافه در سطح شهر بازدید شد که در جریان این نظارت‌ها، یک واحد صنفی به دلیل دایر کردن محل استعمال و توزیع مواد مخدر شناسایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب سرپل‌ذهاب افزود: با دستور قضایی، این کافه پلمب و متصدی آن نیز بازداشت شد.

عزیزی با اشاره به ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیت واحدهای صنفی، بر لزوم پایبندی کافه‌ها به شئونات اسلامی و ضوابط قانونی تأکید کرد.

وی همچنین نصب دوربین‌های مداربسته و نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی را ضروری دانست و خواستار توجه جدی متصدیان این مراکز به الزامات نظارتی شد.