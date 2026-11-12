سرهنگ حسن براهمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در پوشش واحدهای صنفی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان نائین، فعالیت یک سوپرمارکت مشکوک را تحت بررسی و نظارت قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و اطمینان از تخلفات صورت‌گرفته در این واحد صنفی، با تشکیل پرونده و هماهنگی مرجع قضائی برای برخورد قانونی با متصدیان آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین ادامه داد: این واحد صنفی به دلیل فروش مواد مخدر و فراهم کردن زمینه تردد افراد مشکوک، با دستور قضائی پلمب شد.

براهمی با تأکید بر برخورد پلیس با سوءاستفاده از پوشش فعالیت‌های صنفی برای انجام اقدامات مجرمانه تصریح کرد: نیروی انتظامی با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت و سلامت اجتماعی را به مخاطره بیندازد، برابر قانون برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک یا اطلاع از مراکز عرضه و توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.