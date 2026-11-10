به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از سلامت عمومی شهروندان دادستان شهرستان اسدآباد به همراه نمایندگانی از اداره اماکن عمومی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و بازرسان سازمان غذا و دارو با حضور در سطح شهر از واحدهای صنفی عطاری بازدید و مجوزهای قانونی و نحوه فعالیت آن‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان بازرسی‌ها حدود نیم کیلوگرم تخم خشخاش، مقادیری قرص متادون، ترامادول، ب۲ و سایر اقلام غیرمجاز کشف و ضبط شد که در پی احراز تخلفات ۲ واحد صنفی با دستور مقام قضایی پلمب شدند.

دادستان شهرستان اسدآباد با تاکید بر اینکه سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد قانونی با متخلفان به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

مرتضی زنگنه هدف از این اقدامات را مقابله با عرضه غیرقانونی اقلام دارویی و مواد دارای قابلیت سوءمصرف، حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از تبدیل واحدهای صنفی به بستر توزیع غیرمجاز این اقلام عنوان کرد.