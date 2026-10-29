پلمب سه کافه در بیرجند به دستور دادستانی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره رعایت‌نشدن موازین شرعی و ضوابط قانونی در تعدادی از کافه‌های بیرجند، با دستور دادستانی و پس از بررسی و نظارت میدانی، سه واحد صنفی پلمب شد.

وی هفتم مهرماه با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیت واحدهای صنفی افزود: صیانت از حقوق عمومی، حفظ ارزش‌های قانونی و شرعی جامعه و پیشگیری از رفتارهای مغایر با عفت عمومی از جمله وظایف دستگاه‌های مسئول است و گزارش‌های مردمی در این زمینه در چارچوب قانون بررسی و پیگیری می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تصریح کرد: مراکز پذیرایی و واحدهای صنفی موظف‌اند فعالیت خود را در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام دهند و از هرگونه اقدام مغایر با ضوابط قانونی خودداری کنند.

قاسمی با هشدار به متصدیان واحدهای صنفی تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، دستگاه قضایی و مراجع مسئول در حدود اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از تداوم تخلف و برخورد با متخلفان اقدام خواهند کرد و در موارد مقتضی، تعطیلی و پلمب واحد صنفی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، گزارش‌های خود را از طریق مجاری قانونی به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند تا موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: گزارش‌دهی مسئولانه شهروندان می‌تواند در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عمومی مؤثر باشد.