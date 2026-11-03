به گزارش خبرنگار مهر، جواد عبداله‌زاده عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی بر اماکن عمومی و واحدهای صنفی و مقابله با برگزاری مراسم مغایر با شئونات اسلامی، از جمله مراسم هالووین، نظارت بر فعالیت صنوف مختلف در سطح شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: طی ۷۲ ساعت گذشته، اکیپ گشت تلفیقی اداره نظارت بر اماکن عمومی و بازرسی اتاق اصناف شهرستان از حدود ۳۰ واحد صنفی در رسته‌های مختلف بازدید کردند و ضمن بررسی وضعیت فعالیت این واحدها، تذکرات قانونی و ارشادی لازم به متصدیان ارائه و موارد در سامانه نظارتی ثبت شد.

پلمب کافه‌رستوران و باشگاه ورزشی با دستور قضایی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات با اشاره به نتایج این بازدیدها گفت: در جریان نظارت‌های انجام‌شده، دو واحد صنفی پس از طی مراحل قانونی و صدور اخطاریه قبلی، با دستور مقام قضایی پلمب شدند.

عبداله‌زاده ادامه داد: یک کافه‌رستوران به دلیل اجرای دکور، برگزاری مراسم هالووین و انتشار تصاویر و محتوای مربوط به آن در فضای مجازی با هدف تبلیغ واحد صنفی، مشمول برخورد قانونی شد.

وی اضافه کرد: همچنین یک باشگاه ورزشی به دلیل عکاسی و استفاده تبلیغاتی از تصویر بانوی کشف‌حجاب‌شده در فضای آن واحد صنفی، پس از صدور اخطاریه قبلی و با دستور قضایی پلمب شد.

فعالیت صنفی مستلزم رعایت ضوابط قانونی است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیت واحدهای صنفی و اماکن عمومی خاطرنشان کرد: فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات در جامعه مستلزم رعایت ضوابط قانونی، شئونات اسلامی و الزامات تعیین‌شده است و هیچ واحدی نمی‌تواند از ظرفیت فعالیت صنفی خود برای ترویج رفتارهای مغایر با قوانین و هنجارهای مورد حمایت جامعه استفاده کند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، روند نظارت بر اماکن عمومی و صنوف را ادامه می‌دهد و در صورت احراز تخلف، پس از طی تشریفات قانونی، برخورد متناسب و قاطع با متخلفان در دستور کار خواهد بود.

عبداله‌زاده در پایان از متصدیان واحدهای صنفی خواست با رعایت دقیق قوانین و مقررات، از هرگونه اقدام مغایر با شئونات اسلامی و نظم عمومی خودداری کنند.