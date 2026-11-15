به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز سمنان در سالن هلال احمر هویت تاریخی و فرهنگی این شهر را غنی توصیف کرد و بیان داشت: سمنان شهری برخوردار از نجابت، مهربانی و پیشینه‌ای دیرینه است که زبان، آثار تاریخی، بناهای شاخص و آداب و رسوم آن، بخشی از هویت ماندگار این سرزمین را شکل می‌دهد.

وی با اشاره به مناره تاریخی مسجد جامع، منار حرم مطهر یحیی بن موسی الکاظم(ع) و مسجد امام(ره)، این بناها را از نمادهای هویت تاریخی سمنان برشمرد و افزود: بازار تاریخی، میدان‌ها، شخصیت‌های فرهنگی و علمی و همچنین سوغات و خوراکی‌های بومی، از جمله گل نرگس، شیرمال، گولاچ، بادمجان و انجیر، بخشی از داشته‌های فرهنگی و اجتماعی این شهرستان است.

فرماندار سمنان در تشریح این موضوع که چرا گاهی از سمنان به‌عنوان شهری کمتر شناخته‌شده در سطح کشور یاد می‌شود، گفت: این موضوع به معنای نادیده گرفتن موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی سمنان نیست؛ بلکه نشان‌دهنده آن است که این شهر هنوز به اندازه ظرفیت‌های واقعی خود در سطح ملی دیده و شناخته نشده است؛ مسئله اصلی سمنان کمبود ظرفیت نیست، بلکه فاصله میان داشته‌ها و دستاوردها و تبدیل توانمندی‌ها به فرصت‌های اثرگذار توسعه ای است.

صمیمیان با بیان اینکه این شهرستان از ظرفیت‌های تاریخی، میراثی، فرهنگی، جغرافیایی و سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است، عنوان کرد: سمنان با وجود قرار گرفتن در مسیر ارتباطی کشور، هنوز به مقصدی شناخته‌شده برای گردشگران تبدیل نشده و با وجود برخورداری از نیروهای متخصص و توانمند، شبکه اثرگذاری نخبگان و سرمایه‌گذاران آن نیازمند تقویت است.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه شهرستان در سطح ملی، گفت: سمنان برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های خود باید به برند ملی تبدیل شود، پروژه‌های اثرگذار ملی را دنبال کند، شبکه نخبگان و سرمایه‌گذاران خود را فعال سازد و با مطالبه گری مشترک، زمینه تبدیل موقعیت ارتباطی شهرستان به فرصت توسعه گردشگری و اقتصادی را فراهم کند.

فرماندار سمنان با اشاره به تردد سالانه ۲۰ میلیون نفر از محورهای ارتباطی منطقه افزود: بهره‌گیری از بخشی از این ظرفیت و تبدیل مسافران عبوری به گردشگران و بازدیدکنندگان سمنان می‌تواند فرصت ارزشمندی برای رونق اقتصادی و معرفی جاذبه‌های شهرستان ایجاد کند.

صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم میهن دوستی و پیوند آن با آموزه‌های دینی اظهار کرد: علاقه به سرزمین، زادگاه، مردم، فرهنگ و تاریخ، تنها دوست داشتن محل تولد نیست؛ بلکه مسئولیتی برای خدمت به مردم و تلاش در مسیر آبادانی سرزمین و حفظ هویت و ریشه های فرهنگی و اعتقادی آن به شمار می‌رود.