مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آذربایجان غربی از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند ضمن رونق گردشگری، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.

وی با اشاره به وجود بناهای تاریخی متعدد، جاذبه‌های طبیعی، آداب و رسوم بومی، روستاهای تاریخی و زندگی عشایری در استان افزود: این ظرفیت‌ها زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری فراهم کرده‌اند و ورود سرمایه‌گذاران در چارچوب قوانین و با همکاری مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند.

صفری ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری و اجرای طرح‌های جدید نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش موثری در افزایش امکانات و زیرساخت‌های گردشگری استان داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در اجرای طرح‌های گردشگری دولتی نیز مشارکت کند، گفت: این همکاری در پروژه‌هایی مانند کمپ‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات و افزایش امکانات مورد نیاز گردشگران باشد.

وی همچنین واگذاری قانونی برخی بناها و محوطه‌های تاریخی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را راهکاری برای تسریع در مرمت، بهسازی و بهره‌برداری از این آثار دانست و افزود: این اقدام علاوه بر حفاظت از میراث تاریخی، زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.

صفری با اشاره به تجربه موفق واگذاری حمام تاریخی آخوند ارومیه اظهار کرد: این بنا در سال‌های گذشته از طریق ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار آن با انجام اقدامات مرمتی و آماده‌سازی، این مجموعه را در نیمه نخست سال جاری به بهره‌برداری رساند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموعه حمام تاریخی آخوند ارومیه بیش از ۲۰ نفر مشغول به کار شده‌اند که نمونه‌ای از تاثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احیای بناهای تاریخی و ایجاد اشتغال به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اعلام آمادگی این اداره کل برای پذیرش سرمایه‌گذاران گفت: علاقه‌مندان می‌توانند در بناها و محوطه‌های تاریخی دارای قابلیت سرمایه‌گذاری از جمله خانه کبیری خوی، کاروانسرای قطور خوی، حمام لج مهاباد، حمام تاریخی باروق و دیگر آثار واجد شرایط مشارکت کنند و اقدامات لازم را در چارچوب ضوابط قانونی انجام دهند.

صفری با اشاره به وضعیت پروژه‌های گردشگری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۱ پروژه شامل هتل‌های پنج و چهار ستاره، مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاها، سفره‌خانه‌های سنتی و اقامتگاه‌های سنتی در نقاط مختلف آذربایجان غربی در حال اجراست.

وی افزود: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها بالغ بر ۳۰ همت است و برآورد می‌شود با بهره‌برداری از آنها حدود ۷۸۰ فرصت شغلی ایجاد شود.