به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح سه شنبه در نشست هم‌اندیشی برای ایجاد بسترهای رویدادمحور در حوزه فرهنگ و هنر با هدف بازشناسی هویت بومی سمنان در فرمانداری ایجاد پارک مفاخر و پیشنهاد نامگذاری «روز سمنان» را مطرح کرد.

وی افزود: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و مفاخر سمنان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به این داشته‌های ارزشمند، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و تبدیل رویدادهای فرهنگی به جریان‌هایی ماندگار و اثرگذار است.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت پاسداشت مفاخر و شخصیت‌های برجسته سمنان بیان کرد: برگزاری بزرگداشت حکیم الهی سمنانی به عنوان یک رویداد مستمر و منظم می‌تواند در معرفی هرچه بیشتر این چهره برجسته و تقویت هویت فرهنگی شهرستان نقش‌آفرین باشد و مقرر شد با تعیین مسئولان برگزاری، این موضوع با جدیت دنبال شود.

صمیمیان در ادامه با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به فضاهای شهری بیان کرد: ایجاد و طراحی پارک مفاخر یا باغ‌مزار، می‌تواند زمینه معرفی شایسته مشاهیر و مفاخر سمنان را فراهم کند و به عنوان فضایی فرهنگی، پیوند نسل امروز با پیشینه تاریخی و فرهنگی این دیار را تقویت نماید.

وی با اشاره به پیشنهاد انتخاب «روز سمنان» گفت: با توجه به آغاز سال جدید آبی در مهرماه و پیوند تاریخی سمنان با نظام سنتی تقسیم آب در فصل میزان، واحداث بنای مناره درمهرماه این بازه زمانی می‌تواند نمادی از همدلی، عدالت و اصالت مردم این سرزمین باشد و به عنوان ظرفیتی فرهنگی برای معرفی هرچه بیشتر سمنان مورد توجه قرار گیرد.