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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

توسعه زیرساخت‌های دلازیان سمنان؛ ارتقای راه دسترسی در دستور کار است

توسعه زیرساخت‌های دلازیان سمنان؛ ارتقای راه دسترسی در دستور کار است

سمنان- فرماندار سمنان با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های دلازیان در دستور کار قرار گرفت، گفت: ارتقای راه دسترسی به زودی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر آدینه در آیین رونمایی از کتاب دلازیان دروازه ورود به کویر مرکزی ایران در مسجد جامع روستا اعلام کرد: دلازیان با برخورداری از پیشینه تاریخی سه‌هزارساله، از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی به شمار می‌رود و توجه به این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و رونق این روستا باشد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این روستا، اظهار کرد: دلازیان با قدمتی سه‌هزارساله، ظرفیت قابل توجهی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی با توجه بیشتری نسبت به مسائل و ظرفیت‌های این روستا ورود کنند.

فرماندار سمنان اعلام کرد: توسعه زیرساخت‌های دسترسی به دلازیان نیز از موضوعات مهم در مسیر رونق و توسعه این روستا است و در همین راستا، موضوع ارتقای مسیر حدفاصل روستای حسن‌آباد تا دلازیان و تبدیل آن به بلوار، نیازمند پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط است تا زمینه برای تردد ایمن‌تر و دسترسی مناسب‌تر فراهم شود.

صمیمیان با اشاره به برخی محدودیت‌ها در ساختار تقسیمات کشوری استان، بیان کرد: شهرستان سمنان به‌عنوان مرکز استان، تنها یک بخش دارد و ضرورت دارد موضوع تقسیمات کشوری و ظرفیت‌های موجود در این حوزه با نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل و نیازهای روستاهای منطقه، خاطرنشان کرد: با همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه رفع مسائل و مشکلات موجود، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های روستاهای شهرستان، از جمله دلازیان، را فراهم کرد.

کد مطلب 6950729

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