به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر آدینه در آیین رونمایی از کتاب دلازیان دروازه ورود به کویر مرکزی ایران در مسجد جامع روستا اعلام کرد: دلازیان با برخورداری از پیشینه تاریخی سه‌هزارساله، از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی به شمار می‌رود و توجه به این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و رونق این روستا باشد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این روستا، اظهار کرد: دلازیان با قدمتی سه‌هزارساله، ظرفیت قابل توجهی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی با توجه بیشتری نسبت به مسائل و ظرفیت‌های این روستا ورود کنند.

فرماندار سمنان اعلام کرد: توسعه زیرساخت‌های دسترسی به دلازیان نیز از موضوعات مهم در مسیر رونق و توسعه این روستا است و در همین راستا، موضوع ارتقای مسیر حدفاصل روستای حسن‌آباد تا دلازیان و تبدیل آن به بلوار، نیازمند پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط است تا زمینه برای تردد ایمن‌تر و دسترسی مناسب‌تر فراهم شود.

صمیمیان با اشاره به برخی محدودیت‌ها در ساختار تقسیمات کشوری استان، بیان کرد: شهرستان سمنان به‌عنوان مرکز استان، تنها یک بخش دارد و ضرورت دارد موضوع تقسیمات کشوری و ظرفیت‌های موجود در این حوزه با نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل و نیازهای روستاهای منطقه، خاطرنشان کرد: با همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه رفع مسائل و مشکلات موجود، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های روستاهای شهرستان، از جمله دلازیان، را فراهم کرد.