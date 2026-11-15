به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر یکشنبه در حاشیه دیدار مردمی مسئولان قضایی استان بوشهر اظهار کرد: در این برنامه مشکلات و درخواست‌های قضایی ۷۰ نفر از شهروندان به‌صورت چهره‌به‌چهره بررسی شد و برای رسیدگی به موارد مطرح‌شده دستورات لازم صادر شد.

وی با اشاره به برگزاری هفتگی ملاقات‌های مردمی افزود: حضور همزمان مدیران ارشد قضایی در این جلسات، امکان بررسی متمرکز مطالبات و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات مردم را فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: کاهش فاصله میان مردم و مسئولان قضایی، شنیدن بی‌واسطه مشکلات شهروندان و پیگیری مشخص درخواست‌ها از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

مهرانگیز با تأکید بر رسیدگی قانونی و جدی به مطالبات مردم خاطرنشان کرد: هیچ درخواستی نباید بدون بررسی و پیگیری رها شود.

وی همچنین نظارت مستمر بر عملکرد شعب و واحدهای قضایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و تکریم ارباب‌رجوع از محورهای اصلی ارزیابی عملکرد مجموعه قضایی استان است.

در این دیدار دادستان مرکز استان، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر و معاونان قضایی رئیس کل حضور داشتند.