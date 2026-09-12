به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر شنبه در حاشیه دیدار چهره‌به‌چهره با مردم دشتی در این شهرستان با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی بی‌منت و تسریع در رفع مشکلات مردم اولویت اصلی مجموعه قضایی استان است، اظهار کرد: سفرهای شهرستانی و برپایی میزهای خدمت، صرفاً یک اقدام نمادین نیست بلکه فرصتی برای شنیدن صدای بی‌واسطه مردم و شناخت دقیق چالش‌های حقوقی و قضایی هر منطقه است تا بتوانیم با اتخاذ تصمیمات مقتضی، گرهی از کار مردم باز کنیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: در این دیدار، درخواست‌های متعدد شهروندان در حوزه‌های مختلف قضایی از جمله پرونده‌های کیفری، حقوقی، مسائل مربوط به زندانیان و همچنین درخواست‌های مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاک استماع شد و دستورات لازم برای رسیدگی سریع و قانونی به هر یک از مطالبات، در چارچوب اختیارات قضایی صادر شد.

مهرانگیز در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان بوشهر خود را خادم مردم می‌داند و ما در دادگستری استان مصمم هستیم تا با حضور مستمر در شهرستان‌های مختلف، ضمن نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌ها، دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کرده و رضایتمندی عمومی را ارتقا بخشیم.

دیدار مردمی رییس کل دادگستری استان بوشهر به همراه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با مردم شهرستان دشتی و رسیدگی به خواسته ها و مطالبات آنها در تداوم حضور میدانی مسئولان قضایی در شهرستان‌ها،دیدار چهره‌به‌چهره با مردم دشتی و در در راستای تحقق تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر دسترسی آسان مردم به مسئولان برگزار شد و رئیس کل دادگستری استان به صورت بی‌واسطه به مشکلات و مطالبات قضایی شهروندان رسیدگی کرد.