مهرانگیز: دیدارهای مردمی فرصتی برای بررسی مستقیم مطالبات شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی مهرانگیز بعد از ظهر یکشنبه در برنامه هفتگی ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم،اظهار کرد: امروز رسیدگی به مشکلات ۴۰ نفر از مراجعان در دیدار مردمی انجام شد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تکریم اربابرجوع و پاسخگویی شفاف، اظهار کرد: دیدارهای مردمی، فرصتی ارزشمند برای بررسی مستقیم مطالبات شهروندان و رفع موانع احتمالی در مسیر دادرسی است و این روند میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی ایفا کند.
وی با اشاره به رویکرد مردممحور دستگاه قضایی افزود: مدیران و مسئولان قضایی موظفاند با حضور مستمر در میان مردم، مسائل و مطالبات آنان را از نزدیک بررسی کرده و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیریهای لازم را انجام دهند.
این دیدار با حضور ،دادستان مرکز استان، سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان بوشهر، رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر و جمعی از معاونان قضایی برگزار شد و مراجعان بهصورت چهرهبهچهره مسائل و مطالبات خود را مطرح کردند.
در این برنامه، پروندهها و درخواستهای مراجعان بهصورت جداگانه بررسی شد و رئیسکل دادگستری استان بوشهر، پس از استماع سخنان شهروندان، دستورات مقتضی را برای تسریع در روند رسیدگی و انجام پیگیریهای قانونی صادر کرد.
نظر شما