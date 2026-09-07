به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در حاشیه برنامه ملاقات عمومی و چهره به چهره ، ارتباط مستمر و بی‌واسطه با اقشار مختلف مردم را سنگ‌بنای عدالت گستری و اعتماد افزایی دانست و تأکید کرد: دیدارهای مردمی فراتر از یک برنامه نمادین، بستری عملیاتی و کارآمد برای شناسایی دقیق چالش‌های میدانی مراجعان، رفع گره‌های کور اداری و قضایی و در نهایت ارتقای سطح کیفی خدمات در دادگستری استان است.



رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه سرعت همراه با دقت در رسیدگی‌های قضایی از حقوق اساسی مردم است، افزود: رویکرد تمامی مسئولان و قضات در استان بوشهر باید مبتنی بر شفافیت، گره‌گشایی و مردم‌داری باشد تا هر شهروندی که به دستگاه قضایی پناه می‌آورد، بتواند در کمترین زمان ممکن و با آرامش خاطر به حق قانونی خود دست یابد.

این برنامه در چارچوب برنامه‌های راهبردی و سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حوزه تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل ارتباط شهروندان با مسئولان ارشد قضایی، با حضور ۶۰ نفر از مراجعان برگزار شد.

مهدی مهرانگیز در جریان این دیدار مردمی با بررسی دقیق و پرونده به پرونده مطالبات حقوقی و قضایی شهروندان، دستورات قانونی و لازم را برای تسریع در روند رسیدگی، رفع اطاله دادرسی و حل مشکلات مطروحه صادر کرد.

در این نشست خدمت‌رسانی قضایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوشهر به همراه جمعی از معاونان قضایی نیز حضور داشتند و به صورت هم‌زمان پیگیری‌های قضایی لازم را در دستور کار قرار دادند.

