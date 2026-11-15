سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان زندگی «فقه»، یکی از یوزپلنگ‌های نر آسیایی در زیستگاه های طبیعی استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: لاشه این یوزپلنگ که سال‌ها در پهنه‌های طبیعی توران و یوزکنام زندگی می‌کرد، امروز توسط یوزبانان حفاظت گاه مشارکتی یوزکنام پیدا شد.

وی با اشاره به بررسی‌های اولیه انجام‌شده افزود: ساییدگی شدید دندان‌ها و ناخن‌ها و نبود علائم بیرونی ناشی از جراحت یا درگیری، احتمال مرگ طبیعی این گونه ارزشمند را مطرح می‌کند؛ با این حال علت قطعی مرگ پس از بررسی‌های تخصصی مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه فقه نخستین بار در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یک یوز بالغ و دارای قلمرو مشاهده شده بود، گفت: با توجه به زمان نخستین مشاهده، سن این یوزپلنگ اکنون بیش از ۱۰ سال برآورد می‌شود.

یوسف‌پور مرگ فقه را اتفاقی تلخ دانست و تصریح کرد: زندگی این یوزپلنگ پیام مهمی برای حفاظت از حیات‌وحش دارد و نشان می‌دهد یوزپلنگ آسیایی می‌تواند سال‌های طولانی در زیستگاه های طبیعی، حتی خارج از محدوده مناطق رسمی تحت مدیریت دولتی، به زندگی خود ادامه دهد.

وی پیوستگی زیستگاه‌ها، تأمین امنیت عرصه‌های طبیعی و مشارکت جوامع محلی و نیروهای حفاظتی را از عوامل مهم بقای یوزپلنگ آسیایی برشمرد و افزود: حفاظت از این گونه محدود به مناطق رسمی حفاظت شده نیست، بلکه تمام پهنه‌هایی را در بر می‌گیرد که یوز برای ادامه حیات به آن‌ها نیاز دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان خاطرنشان کرد: اگرچه دیگر ردپای فقه در دشت‌های توران و یوزکنام دیده نخواهد شد، اما زندگی این یوزپلنگ یادآور اهمیت حفاظت پیوسته و مشارکتی از زیستگاه های این گونه ارزشمند است.