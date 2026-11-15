https://mehrnews.com/x3dCys ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۶ کد مطلب 7012215 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۶ پرچمگردانی مردم همیشه در صحنه محلات در شب ۲۶۰ حماسه محلات- در این ویدئو اجتماع و پرچمگردانی مردم همیشه در صحنه محلات در شب ۲۶۰ حماسه را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 7012215 کپی شد مطالب مرتبط چراغ عهد در شب ۲۵۹ سرزمین آفتاب روشن است شب ۲۵۸ اجتماع حماسی محلاتیها و رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری اجتماع حماسی مردم انقلابی ارومیه به موج ۲۶۰ رسید شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۶۱ تجدیدعهد با رهبری طنین وحدت و ولایت در شب ۲۵۸ تجمعات شبانه خمین خروش حماسی مردم خمین در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما