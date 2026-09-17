هشدار سقوط سنگ در ارتفاعات مازندران

احمد اسدی، کارشناس هواشناسی مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۱ اظهار کرد: با شمالی شدن جریانات و فعالیت سامانه بارشی، آسمان استان طی این مدت تحت تأثیر ناپایداریهای جوی قرار میگیرد.
وی افزود: رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، مه و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ از مخاطرات پیشبینیشده برای این سامانه است و این شرایط میتواند در نقاط مختلف استان رخ دهد.
کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به پیامدهای احتمالی این وضعیت جوی، گفت: بالا آمدن آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر و جاری شدن روانآب، احتمال وقوع صاعقه، لغزندگی جادهها و کاهش دید از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه خواهد بود.
اسدی همچنین نسبت به احتمال سقوط سنگ در ارتفاعات بر اثر وزش باد و شرایط ناپایدار جوی هشدار داد و از شهروندان و مسافران خواست در زمان فعالیت سامانه، از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
وی بر ضرورت احتیاط هنگام تردد در محورهای کوهستانی و ارتفاعات تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط جوی، انجام فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی در مناطق مرتفع نیازمند احتیاط بیشتری است و توصیه میشود اقدامات پیشگیرانه لازم در دستور کار قرار گیرد.
کارشناس هواشناسی مازندران اعلام کرد: هشدار صادرشده شامل سطح استان بوده و شهروندان باید در مدت فعالیت سامانه نسبت به تغییرات شرایط جوی و توصیههای ایمنی توجه داشته باشند.
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