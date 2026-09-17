  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

هشدار سقوط سنگ در ارتفاعات مازندران

هشدار سقوط سنگ در ارتفاعات مازندران

ساری- هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات جوی در استان از بعدازظهر شنبه خبر داد و سقوط سنگ در ارتفاعات را از مخاطرات بیان کرد.

احمد اسدی، کارشناس هواشناسی مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۱ اظهار کرد: با شمالی شدن جریانات و فعالیت سامانه بارشی، آسمان استان طی این مدت تحت تأثیر ناپایداری‌های جوی قرار می‌گیرد.

وی افزود: رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، مه و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این سامانه است و این شرایط می‌تواند در نقاط مختلف استان رخ دهد.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به پیامدهای احتمالی این وضعیت جوی، گفت: بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، احتمال وقوع صاعقه، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه خواهد بود.

اسدی همچنین نسبت به احتمال سقوط سنگ در ارتفاعات بر اثر وزش باد و شرایط ناپایدار جوی هشدار داد و از شهروندان و مسافران خواست در زمان فعالیت سامانه، از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی بر ضرورت احتیاط هنگام تردد در محورهای کوهستانی و ارتفاعات تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط جوی، انجام فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در مناطق مرتفع نیازمند احتیاط بیشتری است و توصیه می‌شود اقدامات پیشگیرانه لازم در دستور کار قرار گیرد.

کارشناس هواشناسی مازندران اعلام کرد: هشدار صادرشده شامل سطح استان بوده و شهروندان باید در مدت فعالیت سامانه نسبت به تغییرات شرایط جوی و توصیه‌های ایمنی توجه داشته باشند.

کد مطلب 6950099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه