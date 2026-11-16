علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ادامه انسداد محور کندوان در هر دو مسیر رفت و برگشت به‌دلیل اجرای عملیات کارگاهی خبر داد و گفت: تردد در محورهای هراز، کیاسر و سوادکوه در حال حاضر به‌صورت دوطرفه و روان جریان دارد.

وی افزود: محور کندوان به‌منظور انجام عملیات کارگاهی برای دومین روز متوالی مسدود شده و این محدودیت تردد تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه در هر دو مسیر رفت و برگشت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر سایر محورهای مواصلاتی استان از جمله هراز، کیاسر و سوادکوه باز بوده و تردد خودروها در هر دو مسیر بدون مشکل خاصی در جریان است.

صادقی گفت: همچنین با توجه به بارش باران در برخی از محورهای استان، شرایط جوی می‌تواند موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شود.

پلیس راه نیز با اشاره به شرایط جوی و کوهستانی بودن برخی مسیرها، از رانندگان و مسافران خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند.