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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

ترافیک در جاده چالوس سنگین است

ترافیک در جاده چالوس سنگین است

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور کندوان خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در راه‌های مازندران در هر دو مسیر رفت و برگشت برقرار است، اما در محور کندوان، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله با ترافیک سنگین مواجه هستیم.

وی افزود: تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر در هر دو مسیر عادی و روان جریان دارد و مشکل خاصی در عبور و مرور این محورها گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت جوی راه‌های استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده نمی‌شود.

کد مطلب 6993789

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