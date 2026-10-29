ترافیک در جاده چالوس سنگین است

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در راه‌های مازندران در هر دو مسیر رفت و برگشت برقرار است، اما در محور کندوان، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله با ترافیک سنگین مواجه هستیم.

وی افزود: تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر در هر دو مسیر عادی و روان جریان دارد و مشکل خاصی در عبور و مرور این محورها گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت جوی راه‌های استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده نمی‌شود.