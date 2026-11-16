به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مانور سراسری «مدیریت توأمان آب و برق» کشور در اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مانور همزمان با سراسر کشور و با اعلام معاونت مدیریت منابع آب کشور و شرکت توانیر آغاز شده و در استان مرکزی نیز با همکاری مشترک شرکت آب منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق در حال اجراست.

وی افزود: در این مانور ۵۰ اکیپ عملیاتی متشکل از نیروهای دو مجموعه و با مشارکت حدود ۱۰۰ نفر، شناسایی و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز برق‌دار را در دستور کار دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با اشاره به ارتباط مستقیم منابع آب و انرژی تصریح کرد: بخش کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر، بهره‌برداران این بخش از انرژی برق با تعرفه‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند و نظارت بر مصرف صحیح و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از این منابع، ضرورتی جدی است.

اسدی ادامه داد: آب و برق هر دو از سرمایه‌های عمومی و متعلق به عموم مردم هستند و اجرای این مانور با هدف صیانت از منابع آب و انرژی، جلوگیری از بهره‌برداری غیرقانونی و ساماندهی چاه‌های فاقد مجوز در استان انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: در مرحله نخست، حدود ۹۵۴ حلقه چاه غیرمجاز برق‌دار شناسایی شده است و اکیپ‌های عملیاتی باید با مراجعه مجدد به این چاه‌ها، وضعیت نوع مصرف و مجوزهای احتمالی بهره‌برداران را بررسی و اطلاعات دقیق را ثبت کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی افزود: پس از تکمیل بررسی‌ها، اطلاعات و مستندات مربوطه در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد تا بر اساس تصمیمات اتخاذشده، اقدامات قانونی لازم در قبال این چاه‌ها انجام شود.

اسدی بیان کرد: با اجرای منسجم این مانور و همکاری دستگاه‌های مسئول، استان مرکزی بتواند همچون بسیاری از برنامه‌های ملی، در زمینه شناسایی و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز نیز عملکرد پیشرو و مؤثری داشته باشد.