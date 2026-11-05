محمود قدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: نصب کنتورهای هوشمند با هدف پایش میزان برداشت، جلوگیری از برداشت‌های مازاد و صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی در شهرستان‌های استان مرکزی در حال اجراست.

وی افزود: از مجموع ۱۳۹ دستگاه کنتور هوشمند نصب‌شده، ۳۷ دستگاه در شهرستان اراک، ۳۱ دستگاه در ساوه، ۱۶ دستگاه در زرندیه، ۱۶ دستگاه در شازند، ۱۵ دستگاه در کمیجان، ۱۰ دستگاه در شهرستان‌های تفرش و آشتیان، هشت دستگاه در خنداب، چهار دستگاه در فراهان و ۲ دستگاه در خمین نصب شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با تأکید بر اهمیت کنترل برداشت از چاه‌های کشاورزی تصریح کرد: کنتورهای هوشمند با اندازه‌گیری دقیق میزان آب مصرفی، امکان نظارت مستمر بر برداشت‌ها را فراهم می‌کنند و نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب دارند.

قدبیگی افزود: استفاده از این تجهیزات علاوه بر کنترل برداشت‌های غیرمجاز و مازاد بر میزان مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری، زمینه مدیریت اصولی منابع آب زیرزمینی و حفاظت از ذخایر ارزشمند آبخوان‌های استان را فراهم می‌کند.