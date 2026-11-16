به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان، اظهار کرد: طرح نوآورانه «جاده آهنگین» برای نخستین‌بار در استان اجرا می‌شود.

وی توضیح داد: طرح مذکور با تولید هشدار صوتی هنگام عبور خودروها، افزایش توجه رانندگان به مسیر و رعایت سرعت مطمئنه را دنبال می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح در محور سمنان ـ دامغان اظهار کرد: جاده آهنگین یکی از روش‌های نوین ارتقای ایمنی راه‌ها است.

قدمی توضیح داد: در این طرح با ایجاد شیارها و الگوهای مهندسی‌شده روی سطح آسفالت، هنگام عبور خودرو با سرعت مشخص، صدایی آهنگین و قابل تشخیص تولید می‌کند.

وی افزود: این صدای متفاوت به‌عنوان یک هشدار شنیداری، توجه راننده را به مسیر و شرایط رانندگی جلب می‌کند و می‌تواند در افزایش هوشیاری و پیشگیری از حوادث جاده‌ای موثر باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه این طرح در سه مقطع از محور سمنان ـ دامغان در حال اجراست، یادآور شد: استفاده از فناوری‌ و روش‌های نوین در کنار اقدامات متداول ایمنی، از رویکردهای این اداره کل برای کاهش سوانح و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی است.

قدمی ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح بتواند توجه رانندگان به سرعت مطمئنه و الزامات ایمنی را افزایش دهد.