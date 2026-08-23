روند افزایشی تصادفات استان سمنان در کنار کاهش جانباختگان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: استان سمنان با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین معادن، کمترین درآمد را در بخش حمل‌ونقل دارد.

وی افزود: معادنی که در استان سمنان موجب تخریب جاده‌ها و محیط زیست می‌شوند و از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند، عواید تقریباً صفر برای بخش حمل‌ونقل عمومی دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان درباره راهکار حل این مسئله گفت: اگر معادن استان بارنامه دولتی دریافت و عوارض مربوطه را پرداخت کنند، هم خسارت‌هایی که به جاده‌ها وارد می‌شود قابل جبران خواهد بود و هم افزایش تعداد بارنامه‌ها می‌تواند به اشتغال رانندگان کمک کند.

قدمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه بیان کرد: نشست‌های متعددی در این خصوص برگزار شده و خوشبختانه توانسته‌ایم همراهی خوبی را جلب کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم ساماندهی معادن که کار بسیار بزرگی است، در دست اجرا قرار گیرد و در صورت موفقیت این طرح و همراهی دستگاه قضایی، بتوانیم آورده خوبی برای استان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و سایر بخش‌ها داشته باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به راه‌اندازی کمیسیون ایمنی راه‌ها با شش کمیته زیرمجموعه، آن را یکی از اقدامات خوب راهداری در یک سال اخیر عنوان کرد و گفت: کاهش تصادفات، افزایش تعامل میان دستگاه‌ها و موضوعات مرتبط با ایمنی، از جمله مواردی است که در نشست‌های ماهانه این کمیته‌ها بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

قدمی از ارتقای ایمنی راه‌ها و افزایش درآمدهای سازمانی در حوزه حمل‌ونقل به عنوان دو سیاست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان در یک سال اخیر نام برد.

وی همچنین از پیگیری طرح احداث تونل‌های نوری برای آشکارسازی جاده‌ها خبر داد و گفت: یکی از اقداماتی که در یک سال اخیر توسط راهداری استان دنبال و مجوز آن از وزارت راه و شهرسازی اخذ شده، احداث تونل‌های نوری برای آشکارسازی جاده است. این طرح به صورت پایلوت در سمنان اجرا می‌شود و پس از آن امکان اجرای آن در دیگر نقاط نیز فراهم خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه جاده‌های استان از نظر بصری زیبایی چندانی ندارند، افزود: در نتیجه این شرایط، خواب‌آلودگی و خستگی را بیش از برخی دیگر از جاده‌ها شاهد هستیم.

قدمی ادامه داد: تونل نوری علاوه بر ایجاد جذابیت، به آشکارسازی و زیباسازی جاده نیز کمک خواهد کرد که خوشبختانه مجوز اجرای آن از سوی وزارت راه صادر شده و این طرح اجرا خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح «مسیر موسیقی» یا «مسیر آهنگین» در استان خبر داد و گفت: در این طرح، با عبور لاستیک خودروها از بخش‌های مشخصی از مسیر، صدایی شبیه موسیقی ایجاد می‌شود که این طرح نیز به‌زودی در استان اجرا خواهد شد تا بتوانیم جذابیت راه‌ها را افزایش دهیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به بالا بودن نسبت تصادفات فوتی به کل تصادفات در استان گفت: این موضوع موجب شده است تا تعداد استراحتگاه‌ها، سرعت‌کاه‌ها، دوربین‌های نظارتی و سایر اقدامات ایمنی در استان افزایش یابد و تلاش داریم شدت تصادفات را کاهش دهیم.

قدمی با بیان اینکه تعداد تصادفات استان سمنان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی داشته است، افزود: در کنار این افزایش، شاهد کاهش روند فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای در استان سمنان بوده‌ایم.

وی همچنین از برپایی موکب‌ها و ارائه خدمات ویژه شبانه‌روزی در زمان تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به پیک تردد، تلاش کردیم با برپایی شش موکب در کریدور تهران ـ مشهد از مسافران و زائران بخواهیم پس از ساعتی رانندگی استراحت کنند تا شاهد کاهش تصادفات باشیم.