به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان ایمنی و صیانت از جان کاربران جاده‌ای را اولویت نخست این اداره کل عنوان کرد و افزود: در راستای افزایش هوشیاری رانندگان و کاهش سوانح، اجرای طرح‌های نوآورانه با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای پیشرفته در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای «تونل نوری» در محدوده آبخوری محور سمنان ـ دامغان اظهار کرد: طرح «جاده آهنگین» نیز در انتهای حوزه استحفاظی استان و به طول ۲۰۰ متر اجرا خواهد شد تا با ایجاد تنوع و جذابیت در مسیر، توجه و هوشیاری رانندگان افزایش یابد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان خستگی و خواب‌آلودگی را از عوامل مهم وقوع سوانح جاده‌ای دانست و ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد تلفات جاده‌ای استان ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی گزارش شده و بر همین اساس، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی در محورهای استان در حال اجرا است.

قدمی اصلاح شیب شیروانی، رفع افتادگی شانه راه، تحلیل تصادفات و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را از مهم‌ترین اقدامات ایمنی برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ کیلومتر عملیات اصلاح شیب شیروانی و اقدامات مرتبط با ارتقای ایمنی در محورهای استان انجام شده است.

وی همچنین از اجرای گسترده عملیات خط‌کشی راه‌ها خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته حدود سه هزار کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی شد و در چهار ماه نخست امسال نیز هفت هزار کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی انجام شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان راه‌اندازی کارگاه بازسازی تابلو و علائم راه‌ها را از دیگر اقدامات این اداره کل عنوان کرد و توضیح داد: تابلوهای فرسوده پس از جمع‌آوری در این کارگاه ترمیم، رنگ‌آمیزی و به شبرنگ مجهز شده و مجدداً در محورهای مواصلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قدمی آموزش و فرهنگ‌سازی را بخش مهم دیگری از برنامه‌های ارتقای ایمنی دانست و یادآور شد: برای نخستین‌بار در کشور دو نشست با جامعه ناشنوایان برگزار شد تا راهکارهای اطلاع‌رسانی و افزایش ایمنی این گروه از کاربران جاده‌ای بررسی شود.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان، بانوان، موتورسواران و بهره برداران ادوات کشاورزی نیز از گروه‌های هدف برنامه‌های آموزشی هستند و آموزش و فرهنگ‌سازی برای این گروه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با اشاره به فعالیت کمیسیون ایمنی استان با شش کمیته فرعی تصریح کرد: بررسی سوانح، شناسایی عوامل مؤثر در تصادفات و تقویت تعامل بین دستگاهی، به صورت ماهانه در این کمیسیون پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای حاصل مجموعه‌ای از اقدامات شامل استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌ها، اصلاح مسیرها، رفع نقاط پرخطر و اجرای طرح‌های نوآورانه ایمنی است و این اقدامات با هدف کاهش هرچه بیشتر تلفات و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای ادامه خواهد داشت.