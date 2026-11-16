به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای پویش «۳۱۳ هزار نهال امید»، صبح امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، رزمایش بزرگ درختکاری در محیط کمیته امداد استان تهران برگزار شد. این مراسم با حضور حمید طاهری جبلی، مدیرکل و فرمانده حوزه مقاومت بسیج کمیته امداد استان تهران، جمعی از کارکنان، امدادگران و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این مراسم، نهال‌های جدید به یاد رهبر شهید و همچنین شهیده آوین امیرکاشانی در محوطه اداره کل غرس شد. این اقدام در قالب بخشی از برنامه‌های سازمان بسیج ادارات و کارمندان تهران بزرگ به منظور توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ جهادی در محیط‌های اداری صورت گرفت.

طاهری جبلی در این مراسم، با تأکید بر پیوند میان وظایف جهادی و حفظ محیط زیست، خواستار مشارکت فعال تمامی نیروها در این فعالیت‌ها شد.

وی با بیان اینکه این اقدامات در مسیر خدمت به مددجویان و با امید به برکت و گسترش خیر صورت می‌گیرد، در پایان ضمن ابراز امیدواری برای پیروزی نهایی جبهه مقاومت، بر اهمیت تداوم این مسیر جهادی در سازمان تأکید کرد.