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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

اعلام برنامه‌های کمیته امداد استان تهران به مناسبت هفته دولت

اعلام برنامه‌های کمیته امداد استان تهران به مناسبت هفته دولت

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی، فرهنگی، درمانی و خدمت‌رسانی همزمان با هفته دولت در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان تهران، حمید طاهری جبلی مدیرکل کمیته امداد استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی و تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، به‌ویژه خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد است.

وی افزود: کمیته امداد استان تهران در این ایام، برنامه‌های متنوعی را با محوریت حمایت از خانواده‌های نیازمند، توسعه خدمت‌رسانی، تقویت مشارکت‌های مردمی و حرکت در مسیر توانمندسازی مددجویان اجرا می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت و لوازم ضروری زندگی به خانواده های تحت حمایت به عنوان یکی از برنامه‌های این نهاد در هفته دولت خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حمایت از ازدواج جوانان و کمک به تأمین نیازهای اولیه زندگی زوج‌های جوان تحت حمایت انجام می‌شود.

طاهری جبلی ادامه داد: اهدای لوازم ضروری زندگی به خانواده های تحت حمایت، برگزاری المپیاد «ایران قهرمان»،اجرای برنامه‌های دیدار مردمی مدیرکل، ارائه خدمات تخصصی درمانی به مددجویان تحت حمایت با همکاری گروه‌های جهادی و برپایی نمایشگاه عرضه محصولات مجریان طرح‌های اشتغال نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم اظهار کرد: در همین راستا، میزهای خدمت کمیته امداد برپا می‌شود تا ضمن پاسخگویی به درخواست‌ها و مسائل مردم، خدمات و ظرفیت‌های این نهاد در حوزه‌های مختلف به جامعه معرفی شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین از برگزاری برنامه‌های دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و توزیع بسته‌های معیشتی در میان خانواده‌های نیازمند خبر داد و افزود: تجلیل از مقام شامخ شهدا و رسیدگی به وضعیت معیشتی خانواده‌های تحت حمایت، از جمله اولویت‌های کمیته امداد در هفته دولت خواهد بود.

طاهری جبلی با تقدیر از همراهی خیران، گروه‌های جهادی، مراکز نیکوکاری و دستگاه‌های اجرایی استان تهران گفت: اجرای این برنامه‌ها با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و همکاری مجموعه‌های مختلف انجام می‌شود و امیدواریم بتوانیم در هفته دولت، خدمات مؤثری به خانواده‌های تحت حمایت ارائه کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد کمیته امداد استان تهران در اجرای برنامه‌های هفته دولت، افزایش رضایتمندی مددجویان، تسریع در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی و تقویت اقدامات حمایتی و توانمندساز است.

کد مطلب 6925838
زهرا ناری

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