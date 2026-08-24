به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان تهران، حمید طاهری جبلی مدیرکل کمیته امداد استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی و تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، بهویژه خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد است.
وی افزود: کمیته امداد استان تهران در این ایام، برنامههای متنوعی را با محوریت حمایت از خانوادههای نیازمند، توسعه خدمترسانی، تقویت مشارکتهای مردمی و حرکت در مسیر توانمندسازی مددجویان اجرا میکند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران از اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت و لوازم ضروری زندگی به خانواده های تحت حمایت به عنوان یکی از برنامههای این نهاد در هفته دولت خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حمایت از ازدواج جوانان و کمک به تأمین نیازهای اولیه زندگی زوجهای جوان تحت حمایت انجام میشود.
طاهری جبلی ادامه داد: اهدای لوازم ضروری زندگی به خانواده های تحت حمایت، برگزاری المپیاد «ایران قهرمان»،اجرای برنامههای دیدار مردمی مدیرکل، ارائه خدمات تخصصی درمانی به مددجویان تحت حمایت با همکاری گروههای جهادی و برپایی نمایشگاه عرضه محصولات مجریان طرحهای اشتغال نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این هفته است.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم اظهار کرد: در همین راستا، میزهای خدمت کمیته امداد برپا میشود تا ضمن پاسخگویی به درخواستها و مسائل مردم، خدمات و ظرفیتهای این نهاد در حوزههای مختلف به جامعه معرفی شود.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین از برگزاری برنامههای دیدار با خانوادههای معظم شهدا و توزیع بستههای معیشتی در میان خانوادههای نیازمند خبر داد و افزود: تجلیل از مقام شامخ شهدا و رسیدگی به وضعیت معیشتی خانوادههای تحت حمایت، از جمله اولویتهای کمیته امداد در هفته دولت خواهد بود.
طاهری جبلی با تقدیر از همراهی خیران، گروههای جهادی، مراکز نیکوکاری و دستگاههای اجرایی استان تهران گفت: اجرای این برنامهها با استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی و همکاری مجموعههای مختلف انجام میشود و امیدواریم بتوانیم در هفته دولت، خدمات مؤثری به خانوادههای تحت حمایت ارائه کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد کمیته امداد استان تهران در اجرای برنامههای هفته دولت، افزایش رضایتمندی مددجویان، تسریع در پاسخگویی به درخواستهای مردمی و تقویت اقدامات حمایتی و توانمندساز است.
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