توزیع ۵ هزار بسته معیشتی کمیته امداد تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری جبلی در حاشیه رزمایش «عهد خدمت، به یاد رهبر شهید» از آغاز توزیع پنج هزار بسته معیشتی میان نیازمندان استان تهران خبر داد.
وی که مدیرکل کمیته امداد استان تهران است، اظهار کرد: کمیته امداد استان تهران با اجرای این پویش، توزیع پنج هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۵ میلیون تومان را در تمامی ادارات شهرستانهای استان آغاز کرده است.
طاهری جبلی افزود: این اقدام با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام میشود و بخشی از خدمات گسترده کمیته امداد در حوزههای امدادرسانی، حمایت معیشتی، آموزشی و فرهنگی به شمار میرود.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اقدامات این نهاد در شرایط بحرانی، تصریح کرد: در ایام جنگ نیز با توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی، راهاندازی آشپزخانههای مهدوی و همکاری گروههای جهادی، خدمات حمایتی و بازسازی منازل آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین از اجرای پویش «احسان حسینی» برای تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان تحت حمایت خبر داد و از خیران خواست در اجرای این طرح مشارکت کنند تا بستههای مورد نیاز دانشآموزان پیش از آغاز سال تحصیلی توزیع شود.
طاهری جبلی در پایان با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، گفت: کمیته امداد طبق روال سالهای گذشته، از طریق مراکز نیکوکاری از اعزام مددجویان و تأمین بخشی از هزینههای حضور آنان در مراسم اربعین و راهپیمایی جاماندگان حمایت خواهد کرد.
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