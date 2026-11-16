به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» به کارگردانی لیلی عاج به عنوان نخستین اثر سینمایی با محوریت شهدای ناو دنا این روزها در تلاش برای رسیدن به جشنواره فیلم فجر است.

سیمافیلم پیش از این اخبار ساخت این فیلم سینمایی را اعلام کرد و همین رویکرد نشان داد که احتمال دارد براساس سیاست فیلم‌سریال سازی پروژه ها، از این پروژه نسخه سریالی هم برای آنتن تلویزیون به تولید برسد.

سیاست سیمافیلم در ساخت نسخه های سینمایی و ارائه آنها به جشنواره فیلم فجر پیش از این و در دهه های پیش با آثار مختلفی پیش رفته بود اما متوقف شد. در دوره اخیر مدیریت صداوسیما این سیاست دوباره قوت گرفته است و پروژه های مختلفی با نگاه فیلم‌سریال شدن در نظر گرفته شدند. حتی قرار بود سریال «پایتخت» با یک نسخه سینمایی ساخته شود.

با این حال در چند سال اخیر مهمترین این آثار فیلم های «موسی کلیم الله»، «موقعیت مهدی» و «اشک هور» بودند که توسط ابراهیمی حاتمی کیا، هادی حجازی فر و مهدی جعفری ساخته و در جشنواره فیلم فجر دیده شدند. از این میان سریال های «عاشورا» و «پسران هور» به عنوان نسخه های سریالی این پروژه ها روی آنتن رفت و سریال «موسی کلیم الله» در حال ساخت است.

همچنین فیلمبرداری پروژه سریالی - سینمایی «رئیسعلی» به نویسندگی و کارگردانی رضا میرکریمی و محصول سیمافیلم، چندی پیش در بوشهر آغاز شد تا گمانه زنی ها برای رسیدن این پروژه به فجر هم قوت بگیرد. این پروژه چند سالی است که در دستور کار صداوسیما قرار دارد و از همان ابتدا هم به عنوان سریال و هم سینمایی مطرح شد.

فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» به کارگردانی لیلی عاج جدیدترین پروژه ای است که اولین خبرهای آن توسط خود سیمافیلم اطلاع رسانی شد و حالا باید دید با توجه به تلاش عاج برای رساندن این پروژه به فجر، مینی سریال پنج قسمتی آن می تواند به سالروز شهدای ناو دنا در ماه اسفند برسد یا خیر؟

در عین حال احیای سیاستگذاری در زمینه فیلم‌سریال سازی پروژه ها اتفاق ویژه ای است و تلویزیون می تواند هم نسخه سریالی این آثار را در آنتن تلویزیون داشته باشد و هم نسخه سینمایی پروژه خود را در جشنواره فیلم فجر ارائه کرده و از ظرفیت های آثارش بهره برداری کند.