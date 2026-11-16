روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: تا پایان هفته جاری آسمان استان بیشتر اوقات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و امروز و فردا شرایطی نسبتا آرام همراه با وزش ملایم باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعد از ظهر روز چهارشنبه انتظار افزایش ابر و افزایش سرعت باد را داریم و در اواخر وقت همان روز و چهارشنبه شب احتمال وقوع رگبار پراکنده و ضعیف در برخی مناطق استان به‌ویژه در دامنه ارتفاعات وجود خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت جوی اواخر هفته تصریح کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه در اواسط روز افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و در نیمه شمالی استان می‌توانیم شاهد وزش باد نسبتا شدید برای ساعاتی باشیم.

زاهدی در خصوص نوسانات دمایی استان نیز گفت: در بررسی وضعیت دمایی در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان‌های بهار و نهاوند با ۲۰ درجه سانتی‌گراد به عنوان گرمترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند و صبح امروز شهرهای اسدآباد، بهار، شیرین‌سو و ایستگاه فرودگاه همدان با یک درجه بالای صفر خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند.

وی یادآور شد: کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز به ترتیب ۱ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای آتی ثبات نسبی در دمای صبحگاهی برقرار خواهد بود؛ همچنین برای امروز و فردا کاهش ۲ تا سه درجه‌ای دمای بیشینه را انتظار داریم و پس از آن تا پایان هفته دمای بیشینه به ثبات نسبی می‌رسد.