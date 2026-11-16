به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین میرصوفی، فرمانده انتظامی شهرستان چابهار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله‌محور و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۳۱ تبعه غیرمجاز، ۳۱ سارق، ۲۱ معتاد متجاهر، چهار قاچاقچی و ۲۱ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

میرصوفی با اشاره به دیگر نتایج این طرح بیان کرد: یک کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر، هفت قبضه سلاح و ۲۷ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۶ دستگاه خودرو و ۹۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.