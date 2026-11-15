خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در جنوب سیستان و بلوچستان، دسترسی به آموزش‌های قرآنی و دریافت مدارک معتبر این حوزه برای اهل‌سنت تسهیل شده است؛ به‌گونه‌ای که علاقه‌مندان می‌توانند بدون نیاز به سفر به مرکز استان، آموزش‌های لازم را در منطقه محل سکونت خود فرا بگیرند، مدرک معتبر دریافت کنند و فعالیت‌های قرآنی را در شهرها و روستاهای خود ادامه دهند.

در این مسیر، دارالقرآن جنوب با فراهم‌کردن زمینه آموزش قرآن کریم و تسهیل فرآیند ارزیابی و صدور مدارک معتبر، فرصتی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در مناطق مختلف جنوب استان ایجاد کرده است. این ظرفیت، علاوه بر کاهش دشواری رفت‌وآمد و هزینه‌های متقاضیان، امکان بهره‌مندی علاقه‌مندان از خدمات قرآنی را در نزدیکی محل زندگی‌شان فراهم می‌کند.

اهمیت این اقدام زمانی بیشتر نمایان می‌شود که فعالان قرآنی می‌توانند پس از طی مراحل آموزشی و دریافت مدرک، در همان شهر یا روستای خود به آموزش و ترویج معارف قرآن بپردازند و در گسترش فرهنگ قرآنی منطقه نقش‌آفرینی کنند.

به این ترتیب، دارالقرآن جنوب علاوه بر فراهم‌کردن دسترسی آسان‌تر اهل‌سنت به آموزش و مدارک قرآنی، زمینه تقویت نیروهای بومی و گسترش فعالیت‌های دینی و فرهنگی را در شهرها و روستاهای جنوب سیستان و بلوچستان فراهم می‌کند.

دارالقرآن جنوب؛ الگویی مردمی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی توسط مکتب خانه ها

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود حیدری، مسئول اداره امور قرآنی استان سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردمی بودن، اساس فعالیت دارالقرآن جنوب است و این مجموعه تلاش می‌کند با اتکا به ظرفیت‌های بومی، علمای محلی و مشارکت مستقیم مردم، فعالیت‌های قرآنی را به متن زندگی اجتماعی ببرد و زمینه نقش‌آفرینی بیشتر مردم در این حوزه را فراهم کند.

وی افزود: بیش از یک‌هزار مکتب قرآنی در سیستان و بلوچستان به‌صورت مردمی فعالیت دارند و این مجموعه به‌دنبال آن است که با شناسایی، ساماندهی و هویت‌بخشی به این ظرفیت گسترده، مکاتب قرآنی را به یکی از محورهای اصلی توسعه فعالیت‌های دینی و فرهنگی در منطقه تبدیل کند.

مسئول اداره امور قرآنی استان با اشاره به گستردگی مکاتب قرآنی در شهرستان‌های مختلف بیان کرد: زابل، زهک و نیمروز هرکدام ۵۰ مکتب، خاش ۷۰، تفتان ۶۰، سراوان ۱۵۰، سیب‌وسوران ۱۰۰، ایرانشهر ۱۵۰، بمپور ۵۰، قصرقند ۷۰، نیکشهر ۷۰، لاشار ۷۰، چابهار ۶۰ و کنارک ۵۰ مکتب قرآنی دارند.

حیدری با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه ارتباطی میان دارالقرآن و مکاتب محلی گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده در این مسیر، انتخاب رابطان قرآنی در شهرستان‌ها بوده است. این افراد از میان اشخاص خوش‌نام، مورد اعتماد مردم و برخوردار از دانش قرآنی مناسب انتخاب شده‌اند تا ارتباط میان مجموعه و فعالان قرآنی منطقه را برقرار کنند.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی این است که مکاتب قرآنی صرفاً مخاطب برنامه‌های دارالقرآن نباشند، بلکه در شناسایی نیازها، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها نقش مستقیم داشته باشند. بهره‌گیری از تجربه و شناخت محلی این مکاتب، به اجرای برنامه‌هایی متناسب با نیازهای هر منطقه کمک می‌کند و زمینه استمرار فعالیت‌های قرآنی را با مشارکت خود مردم فراهم می‌سازد.

دارالقرآن جنوب؛ گامی مؤثر در ترویج فرهنگ قرآنی و تربیت نسل آینده

جلیل‌الرحمن حوت، استاد حفظ قرآن کریم و صاحب خانه قرآن ایرانشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکردهای آموزشی دارالقرآن جنوب اظهار کرد: آموزش قرآن کریم نباید تنها به تلاوت و حفظ آیات محدود شود، بلکه آشنایی با معنا، پیام‌ها و مفاهیم آیات نیز باید در کنار آموزش‌های قرآنی مورد توجه قرار گیرد تا قرآن‌آموزان بتوانند ارتباط عمیق‌تری با آموزه‌های وحیانی برقرار کنند.

وی افزود: حفظ قرآن کریم، تدبر در آیات، آموزش قرائت و تجوید از محورهای آموزشی مورد توجه ماست و تلاش می‌کنیم با استفاده از شیوه‌های متنوع و متناسب با سن و توانایی قرآن‌آموزان، مسیر یادگیری را آسان‌تر و اثربخش‌تر کنیم.

حوت با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی روش‌های آموزش حفظ قرآن بیان کرد: در دوره‌های آموزشی، شیوه‌های ساده‌تر و کاربردی حفظ قرآن به دانش‌آموزان معرفی می‌شود تا علاقه‌مندان بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب، حفظ آیات را دنبال کنند. همچنین آموزش تدبر در آیات از دیگر بخش‌های این برنامه‌هاست تا قرآن‌آموزان در کنار حفظ متن، با پیام و محتوای آن نیز آشنا شوند.

مهم‌ترین دستاورد دارالقرآن جنوب ایجاد پیوند و ارتباط عمیق میان مساجد، خانه‌های قرآن، هیئت‌های مذهبی است

استاد حفظ قرآن کریم ادامه داد: تهیه کتابچه‌هایی شامل ترجمه، پیام‌ها و مفاهیم آیات قرآن کریم از جمله اقداماتی است که با هدف نزدیک‌تر کردن مفاهیم قرآن به ذهن و زندگی دانش‌آموزان انجام شده است؛ چراکه آشنایی نسل جوان با محتوای قرآن می‌تواند زمینه بهره‌گیری از آموزه‌های آن را در انتخاب‌ها و رفتارهای روزمره فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت تربیت نسل آشنا با معارف قرآنی خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه‌ها آن است که قرآن‌آموزان علاوه بر کسب مهارت در حفظ و قرائت، قدرت فهم و تأمل در آیات را نیز به دست آورند و بتوانند آموزه‌های قرآن را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار بگیرند.

وی در پایان، مهم‌ترین دستاورد دارالقرآن جنوب در منطقه را ایجاد پیوند و ارتباط عمیق میان مساجد، خانه‌های قرآن، هیئت‌های مذهبی، مراکز و مجموعه‌های قرآنی دانست و خاطرنشان کرد: شکل‌گیری این ارتباط منسجم، زمینه هم‌افزایی و همکاری بیشتر مجموعه‌های قرآنی را فراهم کرده است. خوشبختانه این پیوند در محدوده فعالیت ما بسیار ارزشمند و اثرگذار بوده و امیدواریم در آینده با تقویت همکاری‌ها، شاهد گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و تعمیق ارتباط میان این مجموعه‌ها باشیم.

دارالقرآن جنوب زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های قرآنی و همدلی میان علمای بومی است

حافظ محمد اکبر براهویی، رئیس مدرسه اشرف‌العلوم بمپور و از استادان باسابقه و برجسته حفظ قرآن کریم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راه‌اندازی دارالقرآن جنوب را می‌توان گامی ارزشمند در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی، تقویت ارتباط میان علمای بومی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر جامعه در برنامه‌های قرآنی دانست.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم فعالیت‌های قرآنی در منطقه بلوچستان، ریشه‌دار بودن ارتباط مردم با قرآن کریم و نقش محوری مدارس دینی، مکاتب قرآنی و استادان بومی در آموزش و تربیت حافظان قرآن است. این ظرفیت ارزشمند نیازمند حمایت، ساماندهی و ایجاد بسترهای مناسب برای استمرار و ارتقای فعالیت‌هاست.

رئیس مدرسه اشرف‌العلوم بمپور بیان کرد: دارالقرآن جنوب با بهره‌گیری از ظرفیت علمای اهل سنت و شناختی که از فرهنگ، باورها و شرایط اجتماعی منطقه دارد، می‌تواند ارتباط مؤثرتری با مجموعه‌های قرآنی برقرار کند و زمینه همکاری و هم‌افزایی میان فعالان این عرصه را فراهم آورد.

براهویی در پایان تأکید کرد: استمرار این رویکرد و توجه به نیازهای مدارس و مکاتب قرآنی، نقش مهمی در تربیت نسل جوان مأنوس با قرآن و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه خواهد داشت.