به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس تایلند به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بامداد روز دوشنبه آتش‌سوزی در یک ساختمان تجاری در جزیره گردشگری پوکت، در جنوب تایلند، رخ داد که بر اثر آن ۱۱ نفر جان باختند و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی در ساختمانی آغاز شد که یک شرکت اجاره خودرو در آن فعالیت می‌کرد و سپس به چند ساختمان مجاور گسترش یافت.

مقام‌های تایلندی اعلام کردند آتش‌سوزی حدود ساعت ۳:۱۷ بامداد به وقت محلی آغاز شد و آتش‌نشانان برای مهار آن حدود دو ساعت زمان صرف کردند.

این گزارش تاکید کرد که همه مجروحان تایلندی هستند، به‌جز یک نفر که اهل میانمار است. پلیس اعلام کرد هیچ گردشگری در میان کشته‌شدگان یا مجروحان وجود ندارد.

علت آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی است. این ساختمان در منطقه‌ای مسکونی و در نزدیکی ساحل مشهور پاتونگ، در ساحل غربی جزیره پوکت، قرار دارد.

چهار ماه پیش نیز در اثر یک حادثه آتش‌سوزی در یک کافه در بانکوک، دست‌کم ۲۷ نفر کشته شدند.