تایلند سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پست، «سیهاساک پوانگ‌کت‌کئو»، معاون نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه تایلند، «آلونا فیشر-کام»، سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور را در پی وقوع مجموعه‌ ای از حوادث مرتبط با گردشگران صهیونیست احضار کرد.

معاون نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه تایلند پس از دیدار مذکور، پیامی قاطعانه را ابلاغ کرد و گفت که کشورش از گردشگران استقبال می‌کند، اما این بدان معنا نیست که «گردشگران با هر هویتی می‌ توانند هر کاری که می‌خواهند در اینجا انجام دهند.»

وی اظهار داشت که حوادث مربوط به برخی بازدیدکنندگان خارجی به احساسات مردم تایلند و همچنین فرهنگ و شیوه زندگی محلی آسیب رسانده است.