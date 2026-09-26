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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

سیلاب گسترده در تایلند؛ بانکوک در وضعیت بحرانی

سیلاب گسترده در تایلند؛ بانکوک در وضعیت بحرانی

باران شدید و مستمر در تایلند موجب جاری شدن سیلاب گسترده در ۲۱ استان این کشور شده و مقام‌های بانکوک، پایتخت را در پی آب‌گرفتگی گسترده در وضعیت منطقه آسیب‌دیده از بلایای طبیعی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بارندگی شدید طی حدود ۴۸ ساعت گذشته موجب آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها و معابر بانکوک شده و در برخی مناطق ارتفاع آب به حدود یک متر رسیده است. بر اساس گزارش مقام‌های محلی، نزدیک به ۳۰۰ میلی‌متر باران از بعدازظهر پنجشنبه در پایتخت تایلند باریده است و شماری از خودروها در سیلاب گرفتار شده‌اند.

در پی تشدید وضعیت، مقام‌های بانکوک اقدامات اضطراری برای کمک به ساکنان مناطق آسیب‌دیده را آغاز کرده و مراکز اسکان اضطراری برای افرادی که قادر به ماندن در منازل خود نیستند، در نظر گرفته‌اند. گزارش‌ها همچنین از اختلال گسترده در رفت‌وآمد و حمل‌ونقل شهری حکایت دارد.

همزمان، اداره هواشناسی تایلند درباره ادامه بارش‌های شدید تا بسیار شدید در روزهای ۲۶ و ۲۷ سپتامبر هشدار داده است. بر اساس این هشدار، مناطق شمالی، شمال‌شرق، مرکز از جمله بانکوک، شرق و جنوب کشور با بارش‌های سنگین مواجه خواهند بود و احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان آبراهه‌ها و رانش زمین وجود دارد.

دولت تایلند اعلام کرده است که در حال حاضر، سیلاب در ۲۱ استان این کشور ادامه دارد و بیش از ۸۴ هزار نفر تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند. مقام‌های دولتی همچنین دستور داده‌اند نیروهای امدادی و تجهیزات لازم به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق پرخطر مستقر باشند و وضعیت مناطق سیل‌زده را زیر نظر بگیرند.

بر اساس اعلام اداره هواشناسی تایلند، یک سامانه کم‌فشار فعال در منطقه مرکزی و اطراف بانکوک در حال حرکت در امتداد نوار موسمی است و همزمان تقویت بادهای موسمی جنوب‌غربی بر شدت بارش‌ها افزوده است. مقام‌های تایلندی از مردم خواسته‌اند هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از تردد در مناطق مستعد سیلاب و رانش زمین خودداری کنند.

کد مطلب 6958938

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