به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، آرزو ذکایی‌فر، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی و انجمن نشان‌سپاری ایران (فراچایز) با هدف ایجاد ۳ هزار فرصت شغلی پایدار برای افراد تحت پوشش بهزیستی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی اظهار کرد: اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی جامعه هدف، مستلزم عبور از حمایت‌های صرفا معیشتی و حرکت به سمت شناسایی توانمندی‌ها، توسعه مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های واقعی حضور در بازار کار است.

وی خاطرنشان کرد: صنعت نشان‌سپاری با برخورداری از برندهای معتبر و شبکه گسترده کسب‌وکارها، ظرفیت ارزشمندی برای تحقق این رویکرد و توسعه اشتغال در سطح کشور دارد.

براساس این گزارش، اعلام آمادگی عملیاتی پنج شرکت صاحب برند برای مشارکت در اجرای تفاهم‌نامه و آغاز فرآیند تعهدآفرینی برای ایجاد یک‌هزار فرصت شغلی، نخستین گام اجرایی برای تحقق هدف‌گذاری ۳ هزار فرصت اشتغال مددجویان بهزیستی است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، شناسایی فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی افراد، بهره‌گیری از ظرفیت شعب و نمایندگی‌های برندها، آموزش‌های تخصصی و مهارتی، تسهیل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و حمایت از تثبیت اشتغال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این همکاری، نمونه‌ای از پیوند ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی با مأموریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی است؛ الگویی که در آن، جامعه هدف از جایگاه دریافت‌کننده حمایت به جایگاه نیروی انسانی توانمند، مولد و مشارکت‌کننده در اقتصاد کشور ارتقا می‌یابد.

طبق این گزارش، هدف‌گذاری ۳ هزار فرصت شغلی و تعهد اولیه هزار فرصت اشتغال از سوی پنج شرکت صاحب برند، گامی عملی در مسیر تحقق سیاست‌های فرصت‌آفرینی، توانمندسازی اقتصادی و توسعه اشتغال پایدار در سازمان بهزیستی کشور است.