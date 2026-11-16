به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه تجربی «معکوس شده» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا ستاره شناس در اولین حضور بین‌المللی خود توانست جایزه بهترین تدوین جشنواره بین‌المللی گربه سیاه بولیوی ۲۰۲۶ را کسب کند.

این فیلم کوتاه درباره دیدگاه یک فرد به یک روز از زندگی اش است که وارونه و معکوس شده است.

ایده اصلی این جشنواره، آشنایی با نگاه فیلمسازان به زندگی روزمره و بررسی چگونگی الهام‌گرفتن آن‌ها از تجربه‌های روزمره برای خلق ایده‌هایی شخصی و تازه در هنر سینما است.

جشنواره جایزه گربه سیاه از ۱۱ نوامبر تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۵ آبان) برگزار شد.

محمدرضا ستاره شناس فیلم‌های کوتاهی همچون «موقعیت ساعت دوازده»، «DLs»، «بدون مرز»، «چشم تار»، «شهرداری باران»، «تاری دید»، «دنیای دیروز دنیای امروز»، «پایان برای بازگشت»، «مرگی برای زندگی»، «و به زندگی نگاه کن»، «رویای نور و سایه» را در کارنامه هنری خود دارد.