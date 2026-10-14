ماریون کوتیار ریاست داوران جشنواره فیلم مراکش ۲۰۲۶ را برعهده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ماریون کوتیار بازیگر فرانسوی برنده جایزه اسکار، ریاست هیئت داوران بخش مسابقه بیست و سومین جشنواره فیلم مراکش را که نوامبر برگزار می‌شود، بر عهده خواهد داشت.

وی در کنار اعضای هیئت داوران که هنوز معرفی نشده‌اند، به انتخاب فیلم برنده جایزه «ستاره طلایی» در بخش مسابقه بین‌المللی مراکش که شامل فیلم‌های اول و دوم بلند می‌شود، خواهد پرداخت.

بازیگر فیلم‌هایی چون «تلقین» و «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد»، سال ۱۹۹۸ با فیلم کمدی اکشن فرانسوی «تاکسی» که برایش نامزدی سزار را به دست آورد، شناخته شد و سپس در سال ۲۰۰۳ با فیلم «ماهی بزرگ» تیم برتون اولین حضور هالیوودی خود را تجربه کرد. سال ۲۰۰۷ او در فیلم «زندگی به رنگ گل سرخ» نقش خواننده فرانسوی ادیت پیاف را بازی و جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد و به اولین بازیگری بدل شد که برای یک اجرای فرانسوی زبان جایزه اسکار دریافت می‌کند. او دومین نامزدی اسکار بهترین بازیگر زن را در سال ۲۰۱۵ برای درام «دو روز، یک شب» ساخته برادران داردن به دست آورد.

فیلم «کارما» ساخته گیوم کانه جدیدترین فیلم وی، در جشنواره کن امسال اکران شد. وی در فیلم «لی» در کنار کیت وینسلت و در سریال «برنامه صبحگاهی» در کنار جنیفر آنیستون و ریس ویترسپون بازی کرده است. او در حال حاضر مشغول فیلمبرداری «خشمگین»، یک درام تاریخی از امانوئل برکو است.

جشنواره فیلم مراکش امسال از ۲۰ تا ۲۸ نوامبر (۲۹ آبان تا ۷ آذر) برگزار می‌شود.