به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های معاملات بازار سهام، شاخص کل بورس در آخرین اطلاعات ثبت‌شده روز ۲۵ آبان ۱۴۰۵، با افزایش ۴۸ هزار و ۶.۲۵ واحدی، در سطح ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۶۶۳.۲۹ واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲۵ هزار و ۳۸.۸۳ واحدی، به ۲ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۸۰۴.۴۹ واحد رسید.

بر اساس این اطلاعات، ارزش بازار به ۲۴۶ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۳۸۶.۷۶۴ میلیارد ریال رسید.

تعداد معاملات ثبت‌شده در بازار یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۶۲ نوبت بود و ارزش معاملات به ۴۷۷ هزار و ۵.۴۳۸ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم معاملات، ۷۴.۴۶۵ میلیارد سهم ثبت شد.