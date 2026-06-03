بورس تهران با رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص کل بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی هفته، چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه، با ثبت رکوردهای متفاوت در بورس تهران و فرابورس به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۱۴ هزار و ۳۷۶ واحدی معادل ۰.۳۳ درصد به سطح ۴ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۹۹۸ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱,۳۹۲ واحدی (۰.۱۲ درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۲۹۸ واحد ایستاد.

ارزش بازار نقدی بورس تهران در این روز به بیش از ۱۲۹ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال بالغ شد. همچنین تعداد معاملات ثبت‌شده ۷۹۹ هزار و ۵۷۳ فقره بود که ارزش معاملات را به ۳۳۰ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال و حجم معاملات را به ۶۰.۵۲۵ میلیارد سهم رساند.

بررسی شاخص‌های منتخب نشان می‌دهد شاخص کل در بیشترین سطح خود به ۴ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۷۴۲ واحد و در کمترین سطح به ۴ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۲۰۴ واحد رسید. شاخص قیمت (وزنیمنفیارزشی) با ۲,۴۹۲ واحد افزایش (۰.۳۳ درصد) به ۷۵۵ هزار و ۷۸۹ واحد رسید. شاخص آزاد شناور با ۲۹,۹۹۸ واحد افزایش (۰.۵۴ درصد) عدد ۵ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۶۹۳ واحد را ثبت کرد. در میان شاخص‌های اصلی، شاخص بازار اول با ۱۸,۰۱۳ واحد افزایش (۰.۵۱ درصد) به ۳ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۱۹ واحد رسید، در حالی که شاخص بازار دوم با ۱۰,۰۴۱ واحد کاهش (۰.۱۳ درصدمنفی) در سطح ۷ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۲۱۳ واحد قرار گرفت.

تأثیرگذارترین نمادها بر شاخص کل

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل، «فملی» (ملی صنایع مس ایران) با تأثیر مثبت ۱۸,۴۱۲ واحد و قیمت پایانی ۱۸,۴۹۰ ریال، بیشترین نقش را در رشد شاخص ایفا کرد. پس از آن «شپنا» (پالایش نفت اصفهان) با تأثیر ۴,۰۱۸ واحد و «شبندر» (پالایش نفت بندرعباس) با تأثیر ۳,۵۹۲ واحد قرار داشتند. در مقابل، نمادهای «شپدیس» (پتروشیمی پردیس) با تأثیر منفی ۲,۹۹۳ واحد، «شستا» (سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) با تأثیر ۲,۹۲۴ واحدمنفی و «شتران» (پالایش نفت تهران) با تأثیر ۲,۶۸۴ واحدمنفی بیشترین اثر کاهشی را بر شاخص کل داشتند.

نمادهای پرتراکنش بورس تهران

در جدول پربیننده‌ترین نمادها، «وبملت» (بانک ملت) با ۱۰۷,۹۷۳ معامله و ارزش معاملات ۱۵,۰۶۲ میلیارد ریال در صدر قرار گرفت. این نماد با قیمت پایانی ۱,۱۵۵ ریال، کاهش ۱.۳۷ درصدی را تجربه کرد. «فملی» با ۵۴,۸۳۷ معامله و ارزش معاملات ۲۴,۶۸۵ میلیارد ریال و رشد ۲.۸۹ درصدی در رتبه دوم ایستاد. «شپدیس» با ۴۰,۴۲۲ معامله و ارزش ۱۶,۶۳۷ میلیارد ریال (کاهش ۲.۷۹ درصد)، «وتجارت» (بانک تجارت) با ۳۷,۶۶۶ معامله و ارزش ۳,۶۵۳ میلیارد ریال (رشد ۲.۶۹ درصد) و «خودرو» (ایران خودرو) با ۳۱,۲۹۷ معامله و ارزش ۲,۵۵۵ میلیارد ریال (کاهش ۲.۸۷ درصد) دیگر نمادهای پرمعامله بودند.

فرابورس ایران در یک نگاه

در بازار فرابورس، شاخص کل با کاهش ۴.۴۰ واحدی (۰.۰۱ درصدمنفی) به رقم ۳۳,۳۲۵ واحد رسید. شاخص قیمت فرابورس نیز ۰.۸۹ واحد کاهش یافت و به ۶,۷۳۱ واحد رسید. اما شاخص کل هم‌وزن فرابورس با ۲۷۸ واحد افزایش (۰.۱۴ درصد) به ۱۹۷,۰۲۵ واحد و شاخص قیمت هم‌وزن با ۷۴ واحد رشد (۰.۱۴ درصد) به ۵۳,۰۰۳ واحد رسید. بازار اول فرابورس با ۴۲ واحد افزایش (۰.۳۱ درصد) در سطح ۱۳,۶۵۱ واحد و بازار دوم با ۷ واحد کاهش (۰.۰۶ درصدمنفی) در تراز ۱۲,۳۰۱ واحد بسته شد.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۷,۹۳۳ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۴,۴۱۹ میلیارد ریال اعلام شد. تعداد معاملات فرابورس به ۳۴۶ هزار و ۵۵۸ فقره رسید که ارزش معاملات ۲,۰۶۳ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱۶.۲۵۲ میلیارد سهم را ثبت کرد.

تأثیرگذاران و نمادهای پرتراکنش فرابورس

در فرابورس، نماد «کگهر» (توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه) با تأثیر منفی ۶۲.۴ واحدی بیشترین اثر کاهشی را بر شاخص داشت. «آریان» (سرمایه‌گذاری آریانا) با تأثیر ۳۹منفی و «نیشکر» (نیشکر هفت تپه) با تأثیر ۳۵ واحدمنفی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سوی مقابل، «سامان» (بانک سامان) با تأثیر ۳۶.۹۷ واحد، «فزر» (فرآوری زغال سنگ طبس) با ۳۶.۱ واحد و «بپاس» (بیمه پاسارگاد) با ۲۴.۹۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را داشتند.

در میان نمادهای پرمعامله فرابورس، «نیروترانسفو» (کارخانجات تولیدی نیروترانسفو) با ۴۲,۹۶۱ معامله و ارزش ۹۲۹ میلیارد ریال در صدر قرار گرفت. «فهامون» (آلیاژ گستر هامون) با ۱۱,۰۵۳ معامله و ارزش ۱۲۵ میلیارد ریال، «شیفته» (کشت و صنعت شیفته آرای شرق) با ۹,۶۵۱ معامله و ارزش ۲۲۲ میلیارد ریال، «سامان» (بانک سامان) با ۴,۷۳۳ معامله و ارزش ۳,۶۷۳ میلیارد ریال و «هانیکو» (هامون نایزه) با ۴,۰۹۱ معامله و ارزش ۱۶۸ میلیارد ریال از دیگر نمادهای پرتراکنش بودند.