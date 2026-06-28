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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

افت بیش از ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات امروز

افت بیش از ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات امروز

شاخص کل بورس تهران امروز با افت بیش از ۱۰۰ هزار واحد تا سطح ۵ میلیون و ۷۵ هزار واحد عقب نشست و شاخص هم‌وزن نیز کاهش محسوسی را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ با افت ۱۰۰ هزار و ۷۸۷ واحدی به سطح ۵ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۶۹ واحد رسید.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲۰ هزار و ۳۰۵ واحدی در سطح یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۲۳۰ واحد ایستاد که نشان‌دهنده غلبه فشار فروش در کلیت بازار است.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار در پایان معاملات به ۱۴۹ هزار و ۷۹۶ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین تعداد معاملات ثبت‌شده ۷۳۴ هزار و ۳۳۳ نوبت بود و ارزش معاملات نیز ۳۷۴ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال ثبت شد. حجم معاملات بازار نیز به ۵۸.۱۴۸ میلیارد سهم رسید.

داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد بازار سهام امروز در ادامه روند نزولی خود با افزایش عرضه در نمادهای مختلف همراه بود و نماگرهای اصلی بورس همزمان عقب‌نشینی کردند.

کد مطلب 6873228
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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