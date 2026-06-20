رشد ۹ هزار واحدی شاخص کل بورس؛ شاخص به ۵.۱۶ میلیون واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با افزایش ۹ هزار و ۱۴ واحدی در سطح ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۱۰۸ واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز در جریان معاملات امروز با رشد ۷۳۲ واحدی به عدد یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۹۵۴ واحد رسید که نشان‌دهنده افزایش نسبی قیمت در بخشی از نمادهای بازار است.

بر اساس اطلاعات ثبت شده در بازار، ارزش کل بازار سرمایه به ۱۵۲ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال رسید.

همچنین در معاملات امروز بیش از یک میلیون و ۲۹۹ هزار معامله در بازار انجام شد و ارزش معاملات به حدود ۶۲۹ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال رسید.

حجم معاملات نیز در پایان دادوستدهای امروز به بیش از ۱۰۸ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.