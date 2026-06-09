تلاش طلای ۱۸ عیار برای ماندن در کانال ۱۸ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار مهر بازار طلا و سکه تهران در معاملات امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، تحت تأثیر تعدیلات قیمتی قرار گرفته و علی‌رغم رشد جزئی در انس جهانی، در بازار داخلی شاهد کاهش نرخ‌ها نسبت به میانگین روز گذشته هستیم.

تحلیل نوسانات قیمت طلا

اگرچه انس جهانی طلا با رشد ۸.۴ دلاری (معادل ۰.۱۹ درصد) به سطح ۴۳۲۹ دلار رسیده است، اما در بازار داخلی ایران، قیمت‌ها مسیر نزولی را در پیش گرفته‌اند.

مظنه تهران با کاهش ۶۶۷ هزار و ۱۳۹ تومانی (۰.۸۵ درصد افت)، به ۷۸ میلیون تومان رسید.

هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۱۵۴ هزار و ۱۶ تومانی (۰.۸۵ درصد)، به نرخ ۱۸ میلیون و ۶ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار با کاهش ۲۰۵ هزار و ۱۳ تومانی (۰.۸۵ درصد)، به ۲۴ میلیون و ۶ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

وضعیت بازار سکه؛ کاهش نرخ در تمامی قطعات

در بازار سکه نیز تمامی قطعات به جز سکه گرمی، روند کاهشی را تجربه کردند.

سکه طرح قدیم بیشترین میزان افت را در میان قطعات سکه ثبت کرد و با کاهش بیش از ۲ میلیون تومانی (۱.۱۴ درصد)، به قیمت ۱۷۷ میلیون تومان رسید.

سکه طرح جدید با افت یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۱۳۲ تومانی (۰.۸ درصد)، در سطح ۱۸۱ میلیون تومان ایستاد.

نیم سکه و ربع سکه این دو قطعه نیز به ترتیب با کاهش ۳۶ هزار و ۴۲۷ تومانی (۰.۰۴ درصد) و ۲۴۲ هزار و ۵۶۸ تومانی (۰.۴۶ درصد) به قیمت‌های ۹۳ میلیون تومان و ۵۲ میلیون تومان رسیدند.

سکه گرمی تنها موردی بود که ثبات قیمت خود را در نرخ ۲۷ میلیون تومان حفظ کرد و تغییری نسبت به روز گذشته نداشت.