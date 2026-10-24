قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ نسبت به میانگین روز گذشته کاهش یافت. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۴۴۵ هزار و ۹۰۸ تومانی به ۲۶ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و مظنه تهران نیز با کاهش بیش از یک میلیون و ۹۳۱ هزار تومانی به ۱۱۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.

کاهش قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۶۷ درصدی نسبت به میانگین روز گذشته، ۲۶ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورد. طلای ۲۴ عیار نیز با افت ۵۹۴ هزار و ۸۱۰ تومانی و کاهش ۱.۶۷ درصدی، به ۳۴ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان رسید.

همچنین مظنه تهران با کاهش یک میلیون و ۹۳۱ هزار و ۵۷۷ تومانی، معادل ۱.۶۷ درصد، به ۱۱۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.

افت قیمت انواع سکه؛ سکه طرح قدیم بیشترین کاهش را ثبت کرد

در بازار سکه نیز قیمت تمام انواع سکه کاهش یافت. سکه طرح جدید یا امامی با افت سه میلیون و ۶۶ هزار و ۱۹۳ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ این کاهش معادل ۱.۱۴ درصد بود.

سکه طرح قدیم با افت هفت میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۴۰ تومانی، بیشترین کاهش مبلغی را در میان انواع سکه ثبت کرد و به ۲۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. قیمت این سکه نسبت به میانگین روز گذشته ۲.۷۳ درصد کاهش داشته است.

نیم‌سکه نیز با کاهش ۹۲۴ هزار و ۶ تومانی به ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه با افت ۷۴۶ هزار و ۸۷۵ تومانی، ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

سکه یک‌گرمی هم با کاهش یک میلیون تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۳۸ میلیون تومان رسید.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، بهای اونس طلا در پایان معاملات جمعه به کانال ۳ هزار دلاری عقب‌نشینی کرد و در قیمت حدود ۳ هزار و ۹۹۳ دلار بسته شد. با این حال، نرخ ثبت‌شده در تابلو بازار طلا برای اونس ۳ هزار و ۹۹۶ دلار است که نسبت به میانگین روز گذشته ۱۴ دلار و ۵۴ سنت، معادل ۰.۳۶ درصد، کاهش نشان می‌دهد.

در بازار ارز داخلی نیز دلار با افت حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی همراه شده، اما همچنان در کانال ۲۷۰ هزار تومان معامله می‌شود. کاهش هم‌زمان اونس جهانی و نرخ ارز از عوامل اثرگذار بر افت قیمت طلا و سکه در بازار داخلی بوده است.