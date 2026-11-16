به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نشست پیگیری اصلاح فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، جعفر شربیانی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.

در این نشست، آخرین اقدامات و روند اجرای مصوبه اصلاح فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مصوبه اصلاح فرآیندهای صدور پروانه را مهم‌ترین اقدام شورای ششم در حوزه شهرسازی دانست و بر ضرورت برخط‌سازی فرآیندها و تسهیل مراحل صدور پروانه تأکید کرد.

در ادامه، طبقی، مدیرکل صدور پروانه شهرداری تهران، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای اجرای مصوبه شورای شهر در زمینه اصلاح فرآیندهای صدور پروانه ارائه کرد.

همچنین وثوقی، مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت شهرسازی و معماری، با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان حوزه شهرسازی مناطق ۲۲گانه، آموزش و برگزاری آزمون شهرساز چندمهارته را از اقدامات ضروری برای اصلاح فرآیندهای صدور پروانه عنوان کرد.

وی افزود: این دوره‌ها با هدف ارتقا و به‌روزرسانی دانش کارکنان حوزه شهرسازی شهرداری تهران در دستور کار معاونت قرار گرفته است.