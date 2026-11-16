به گزارش خبرنگار مهر، بوستان هنرمندان تهران روز دوشنبه بیست و پنجم آبان هم زمان با آغاز پویش «کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید» میزبان جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، هنرمندان شهید و هنرمندان درگذشته عرصه های مختلف در حضور سردار روح الله قسام باشی فرمانده تیپ آل محمد سپاه تهران و حجت الاسلام و المسلمین حسین ملکی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، محمدحسین معروف رئیس سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ و جمعی دیگر از مدیران فرهنگی بود.

در این رویداد که به طور هم زمان در برخی از نقاط تهران برگزار شد، تعدادی نهال درخت در ادامه سنت حسنه درخت کاری به یاد هنرمندان شهید و درگذشته عرصه های مختلف انقلاب و دفاع مقدس از جمله محمد کاسبی، حسین قشقایی، مجید فریدفر، مصطفی کلانتری، کورش زارعی، سید مرتضی آوینی، مصطفی انجم افروز، سید محمد جواد کاویانی، احمد اسماعیلی، مهدی فلاحت پور، حبیب غنی پور، حمیدرضا نظام، سعید جان بزرگی، محمدرضا ایزدی، مصطفی چمران، هادی باغبانی در بوستان هنرمندان تهران کاشته شد.

سردار روح الله قسام باشی فرمانده تیپ آل محمد سپاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباه این پویش گفت: پویش «کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید» تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و براساس برنامه ریزی های انجام گرفته حدود ۱۳۰ مکان آماده کاشت نهال هایی هستند که به نیابت از رهبر شهیدمان، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان و در برخی نقاط نیز به نیابت از هنرمندان شهید و درگذشته عرصه های مختلف غرس خواهند شد.

وی افزود: پیش بینی ما این است که تا ۴ سال آینده میزان کاشت نهال ها به یک میلیون نهال برسد که به نظرمن می تواند نقش مهمی در ایجاد نشاط، شادابی جامعه، امید بخشی و حفظ محیط زیست داشته باشند. بنده هم از همه شهروندان عزیز دعوت می کنم در این پویش شرکت داشته باشند که فکر می کنم چنین عمل خیر و با برکتی می تواند در زندگی شان کمک کننده باشد.

محمدحسین معروف رئیس سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ هم در گفتگو با خبرنگار مهر، توضیح داد: امروز، همچون سایر نقاط تهران، قرار است در اینجا توسط هنرمندان ۴۰ اصله نهال کاشته شود. بسیج هنرمندان نیز مانند همه اقشار و گروه‌های مردمی، در پارک هنرمندان و توسط هنرمندان درخت خواهند کاشت. ان‌شاءالله امیدواریم این درختان در سال‌های آینده برای همه مردم عزیز تهران قابل بهره‌برداری باشند و تهران سرسبزتری داشته باشیم. هدف اصلی ما با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مردم ایران ان‌شاءالله به یاد هر شهید یک نهال امید خواهند کاشت، این است که ما نیز امروز با حضور هنرمندان این نهال‌ها را بکاریم.

عباس محبوب بازیگر پیشکسوت تلویزیون، تئاتر و سینما هم که مسئولیت کاشت نهالی به نام شهید حسین قشقایی کارگردان و نویسنده شهید حوزه تئاتر در بوستان هنرمندان را به عهده داشت با اشاره به اجرای این پویش توضیح داد: شهید حسین قشقایی از هنرمندانی بود که پیش از انقلاب در تظاهرات به شهادت رسید و این افتخار نصیب شد که جزو هنرمندان و جزو شهدایی باشد که امروز این افتخار نصیب من شده که به یاد این شهید بزرگوار نهالی در پارک هنرمندان کاشته شود. من آرزوی سلامت و سعادت برای همه هنرمندان دارم و به روح همه شهدای هنرمند درود می فرستم

وی در پایان یادآور شد: این هم افتخاری بود که نصیب من شد که امروز بیایم اینجا و این نهال را به یاد این عزیزمان در این پارک بکارم، به امید اینکه روزی این نهال سایه‌بانی برای دیگر هم‌وطنان شود؛ هر درختی که کاشته می‌شود، این درخت باعث آبادانی و خوبی هوا و از همه مهم‌تر، یادگاری‌ای است که همیشه به نام این شهدا خواهد بود.

پویش «کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید» در راستای اجرای پیام رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در ابتدای سال جاری مبنی بر ضرورت کاشت نهال امید در کشور توسط سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ اجرا می شود.

به گفته محمود توکلی، جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ در مرحله نخست پویش، کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید با اهدافی همچون امیدآفرینی، ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه فضای سبز و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح در محلات، مدارس، بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی تهران اجرا می‌شود و حدود ۱۳۰ نقطه برای اجرای آن در سطح شهر انتخاب شده است. در این مکان‌ها علاوه بر کاشت نهال، برنامه‌های فرهنگی مرتبط نیز برگزار خواهد شد.