به گزارش خبرگزاری مهر،حسین وفادار خواننده و نوازنده چیره‌دست ساز عود و از هنرمندان شناخته‌شده موسیقی هرمزگان پس از دوه‌ای بیماری روز گذشته (۲۴ آبان ماه) در امارات متحده عربی دار فانی را وداع گفت.

این هنرمند فقید در طول سال‌های فعالیت خود، نقش مؤثری در حفظ و ترویج موسیقی اصیل جنوب ایران داشت و با هنر و آثارش سهم ارزشمندی در پاسداشت میراث موسیقایی هرمزگان ایفا کرد.

وفادار در میان اهالی هنر به «حسین‌خان» شناخته می‌شد و در چند دهه فعالیت هنری و با اجرای آثار ماندگاری همچون «صفا و صمیمیت»، «دختکی بندری» و «دریا»، نقش مؤثری در حفظ و ترویج موسیقی محلی جنوب داشت.

او با تسلط بر سبک‌های محلی و بندری و با تکیه بر اصالت‌های موسیقایی منطقه، توانست مخاطبان بسیاری را شیفته هنر خود کند و به‌ عنوان یکی از ستون‌های موسیقی عود در جنوب کشور شناخته می‌شد.